Ucraina, un milione di famiglie senza elettricità dopo gli attacchi di Mosca 

AGI - A causa degli ultimi attacchi russi, oltre 1 milione di famiglie sono rimaste senza elettricità. A renderlo noto è stato il presidente del consiglio di amministrazione del gestore Ukrenergo, Vitaliy Zaichenko, riporta Ukrinform.
Odessa al 'buio'
La situazione più difficile è a Odessa, Mykolaiv e Kherson, ha spiegato. "Ora più di 1 milione di clienti sono senza elettricità. Ma le squadre di riparazione - sia Ukrenergo sia operatori dei sistemi di distribuzione - hanno già iniziato i lavori di riparazione", ha assicurato. Secondo Zaichenko, però, nella maggior parte delle restanti regioni la situazione è migliorata rispetto ai giorni precedenti. In particolare a Kiev, la durata totale delle interruzioni programmate oggi è di 6 ore.
Black out a Zaporizhzhia
Per la dodicesima volta dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina la centrale nucleare di Zaporizhzhia è rimasta temporaneamente senza energia elettrica a causa dei bombardamenti sulle infrastrutture energetiche. Lo ha scritto il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi che ha comunque confermato che l'alimentazione è stata ripristinata. Grossi ha ribadito la necessità che le parti in conflitto esercitino moderazione militare per evitare danni alla centrale.
Nuovi raid russi nella notte
Gli attacchi russi della notte hanno danneggiato oltre una decina di infrastrutture civili e migliaia di persone sono rimaste senza elettricità. Lo ha reso noto Volodymyr Zelensky in un lungo post su X. "Ancora una volta, l'attacco principale ha colpito il nostro settore energetico, il sud del Paese e la regione di Odessa" scrive il presidente ucraino. Colpite anche le regioni di Kirovohrad, Mykolaiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Cernihiv, Dnipro e Cerkasy.
"In totale" ha detto Zelensky, "il nemico ha utilizzato oltre 450 droni d'attacco e 30 missili di vario tipo. È importante che tutti ora vedano cosa sta facendo la Russia: ogni passo che compie è per generare terrore nel nostro popolo e non per porre fine alla guerra. Il suo obiettivo è ancora quello di distruggere il nostro Stato e infliggere il massimo dolore al nostro popolo.
"Aiutateci", l'appello di Zelensky
"Ecco perché abbiamo bisogno di supporto in tutto ciò che contribuisce a proteggere vite umane e a porre fine a questa guerra: rafforzare le difese aeree e i nostri soldati al fronte, aumentare le nostre capacità a lungo raggio e intensificare la pressione sulla Russia. Affinché tutti i nostri sforzi diplomatici diano risultati, è necessario esercitare pressione sull'aggressore affinché ponga fine alla guerra che ha iniziato. Ringrazio chiunque comprenda questo e sia pronto ad aiutare",ha detto il presidente ucraino.