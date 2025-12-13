Il National Trust vuole bloccare la costruzione della nuova sala da ballo alla Casa Bianca
La no profit americana ha avviato una causa federale per stoppare l'edificazione della ballroom voluta da Trump
I lavori di demolizione in preparazione della costruzione di una nuova sala da ballo alla Casa Bianca
SAUL LOEB / AFP - I lavori di demolizione in preparazione della costruzione di una nuova sala da ballo alla Casa Bianca
Casa Bianca National Trust Donald Trump
AGI - Il National Trust for Historic Preservation, una no profit americana che si occupa di proteggere edifici storici e pubblici, ha avviato una causa federale per bloccare la costruzione, voluta dal presidente Donald Trump, della grande nuova sala da ballo all’interno dei terreni della Casa Bianca.

La no profit sostiene che il progetto abbia violato almeno quattro leggi aggirando qualsiasi processo di revisione. La causa chiede di obbligare Trump a sottoporre i suoi piani per la ballroom di oltre 8 mila metri quadrati all’esame pubblico e ai pareri di diversi organismi del Congresso prima di poter procedere ulteriormente con il progetto.

L’East Wing della Casa Bianca è già stata demolita per far posto alla futura sala da ballo. Trump ha ammesso che i lavori sono udibili anche durante la notte.

