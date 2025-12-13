Fuochi d'artificio davanti alla Torre Eiffel per lanciare un documentario sul Napoli, nei guai youtuber tifoso
Loris Giuliano, supporter della squadra partenopea, è stato denunciato dalle autorità francesi che hanno aperto un'indagine sull'evento non autorizzato
AGI - Lo youtuber francese Loris Giuliano, tifoso del Napoli, è finito nei guai per aver promosso il suo documentario sulla squadra partenopea con uno spettacolo di fuochi d'artificio davanti alla Torre Eiffel fatto senza alcuna autorizzazione.

Le autorità francesi hanno aperto un'indagine per "messa in pericolo della vita altrui", in quanto il popolare content creato non aveva l'autorizzazione per uno spettacolo pirotecnico, men che meno ai piedi del monumento simbolo di Parigi.

Il video sui social

Un video postato sui social mostra Giuliano di spalle sulla spianata del Trocadero, con la Torre Eiffel sullo sfondo, vestito con un abito nero e con la locandina del suo documentario sul Napoli sulla schiena, mentre turisti stupiti filmano o fotografano i fuochi d'artificio.

La gioia dello youtuber

Nel video Giuliano, che su YouTube ha quasi due milioni di iscritti, si gira verso la telecamera ed esprime la sua gioia per aver terminato il documentario, che ha anche caricato ieri sera sul suo canale.

La denuncia per l'evento non autorizzato

Tuttavia, l'evento promozionale non era stato autorizzato, ha fatto sapere a Le Parisien il municipio del 16esimo arrondissement ed è scattata la denuncia.

