Gli Usa abbordano una nave con un carico militare partito dalla Cina
Gli Usa abbordano una nave con un carico militare partito dalla Cina
Home>Estero

Gli Usa abbordano una nave con un carico militare partito dalla Cina

Il raid delle forze speciali americane nell'Oceano Indiano a centinaia di miglia dallo Sri Lanka
Ugo Barbàra
1000x1000
cina iran
di lettura

AGI - Le forze speciali statunitensi hanno abbordato nell'Oceano Indiano una nave sospettata di trasportare materiale militare dalla Cina in Iran. Secondo fonti citate dal Wall Street Journal, l'operazione è stata compiuto il mese scorso e il materiale è stato sequestrato.

ADV

La nave si trovava a diverse centinaia di miglia dalla costa dello Sri Lanka quando è stata abbordato. Una volta scaricato il materiale militare, ha proseguito lungo la sua rotta. Gli Stati Uniti stavano monitorando la spedizione e il raid ha fatto parte di un'operazione del Pentagono per interrompere gli approvvigionamenti militari clandestini all'Iran.

ADV

Intercettazione di un carico cinese

È la prima volta negli ultimi anni che si viene a conoscenza dell'intercettazione di un carico di origine cinese diretto in Iran da parte di forze statunitensi. Non è stato possibile determinare il nome della nave e il suo proprietario e il Comando Indo-Pacifico, che ha condotto l'operazione, ha rifiutato di commentare.

Componenti a duplice uso per l'Iran

Il carico consisteva di componenti a duplice uso, con applicazioni sia civili che militari per armamenti convenzionali, ed è stato distrutto. In particolare il carico era destinato ad aziende iraniane specializzate nell'approvvigionamento di componenti per il programma missilistico.

ADV