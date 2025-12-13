Gli Usa abbordano una nave con un carico militare partito dalla Cina

AGI - Le forze speciali statunitensi hanno abbordato nell'Oceano Indiano una nave sospettata di trasportare materiale militare dalla Cina in Iran. Secondo fonti citate dal Wall Street Journal, l'operazione è stata compiuto il mese scorso e il materiale è stato sequestrato.
La nave si trovava a diverse centinaia di miglia dalla costa dello Sri Lanka quando è stata abbordato. Una volta scaricato il materiale militare, ha proseguito lungo la sua rotta. Gli Stati Uniti stavano monitorando la spedizione e il raid ha fatto parte di un'operazione del Pentagono per interrompere gli approvvigionamenti militari clandestini all'Iran.
Intercettazione di un carico cinese
È la prima volta negli ultimi anni che si viene a conoscenza dell'intercettazione di un carico di origine cinese diretto in Iran da parte di forze statunitensi. Non è stato possibile determinare il nome della nave e il suo proprietario e il Comando Indo-Pacifico, che ha condotto l'operazione, ha rifiutato di commentare.
Componenti a duplice uso per l'Iran
Il carico consisteva di componenti a duplice uso, con applicazioni sia civili che militari per armamenti convenzionali, ed è stato distrutto. In particolare il carico era destinato ad aziende iraniane specializzate nell'approvvigionamento di componenti per il programma missilistico.