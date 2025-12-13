La Bielorussia grazia 123 detenuti, libero anche il premio Nobel Bialiatski

AGI - La Bielorussia ha liberato 123 detenuti tra cui l'attivista anti-regime Maria Kolesnikova, in carcere dal 2020 e il premio Nobel per la Pace Ales Bialiatski. Bialiatski, 63 anni, presidente del Centro per i diritti umani Viasna, era stato arrestato nel 2021. Nel 2022 è stato insignito del Nobel.
All'operazione hanno partecipato anche i servizi segreti ucraini, ha rivelato il presidente Volodymyr Zelensky. "Grazie al ruolo attivo degli Stati Uniti e alla collaborazione dei nostri servizi di intelligence, circa un centinaio di persone, tra cui cinque ucraini, stanno tornando in libertà", ha spiegato su Telegram.
Kolesnikova era stata condannata a 11 anni di carcere nel 2021 a seguito delle proteste seguite alle elezioni presidenziali bielorusse del 2020. La donna ha già parlato con sua sorella, Tatyana Khomich, ha affermato Igor Kravtsov, rappresentante della squadra del leader dell'opposizione bielorussa Viktor Babariko. Secondo Kravtsov, Kolesnikova si trova già fuori dalla Bielorussia.
Il presidente bielorusso Aleksander Lukashenko ha graziato i prigionieri. Tra loro c'erano persone in carcere per "spionaggio, terrorismo e attività estremiste", compresi cittadini di altri Paesi. Zelensky ha annunciato che tra i condannati per la grazia figurano cinque ucraini. L'elenco esatto dell'identità delle persone rilasciate non è ancora noto.
Lukashenko ha graziato i condannati su richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, riportano i media bielorussi, in cambio della revoca delle sanzioni contro l'industria bielorussa del potassio "e in relazione alla transizione verso una fase pratica del processo di revoca di altre sanzioni illegali" contro il Paese.