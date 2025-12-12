Paracadute si apre in volo e resta appeso alla coda dell'aereo

AGI - Un’immagine da film d’azione diventata realtà nei cieli australiani. Un paracadutista è rimasto appeso alla coda di un aereo, a circa 4.500 metri di altezza, dopo l’apertura accidentale del paracadute di emergenza: per quasi un minuto ha oscillato nel vuoto, con il velivolo fuori controllo.
L'incidente è avvenuto lo scorso 20 settembre sopra l'aeroporto di Tully, nello Stato del Queensland, mentre un aereo Cessna Caravan trasportava 17 paracadutisti per un lancio in formazione da 15.000 piedi o 4.500 metri di altezza. All'inizio della manovra di decollo, la maniglia del paracadute di riserva di uno di paracadusti si è impigliata nel flap dell'ala, provocandone l'apertura immediata.
Il paracadutista è stato trascinato all'indietro e ha colpito con le gambe lo stabilizzatore orizzontale sinistro, che ha subito danni importanti, mentre il paracadute è rimasto impigliato nella coda dell'aereo, lasciandolo appeso sotto il velivolo.
“Il pilota ha notato che l'aereo si stava impennando improvvisamente e che la velocità stava diminuendo rapidamente”, ha spiegato in un comunicato l'Ufficio australiano per la sicurezza dei trasporti (ATSB).
Inizialmente ha pensato che si trattasse di un errore, ma quando è stato informato che c'era un paracadutista intrappolato nella coda, ha ridotto la potenza per cercare di mantenere il controllo.
Mentre 13 paracadutisti abbandonavano l'aereo per motivi di sicurezza, altri due sono rimasti a osservare come il paracadutista coinvolto utilizzasse un coltello speciale per tagliare 11 linee del paracadute di riserva. In meno di un minuto è riuscito a liberarsi, entrare in caduta libera e successivamente aprire il paracadute principale, con il quale è atterrato riportando ferite lievi.
Il pilota, che ha lanciato un segnale di emergenza e si è preparato ad abbandonare l'aereo in caso di perdita di controllo, è riuscito infine ad atterrare in sicurezza a Tully, nonostante i danni subiti dallo stabilizzatore.