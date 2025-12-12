New York, turista americana accoltellata da Macy's

AGI - Una turista americana di 38 anni è stata accoltellata da Macy's, i grandi magazzini newyorkesi a Herald Square, nel cuore di Manhattan.
L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio: la turista, in visita a New York con il marito, uno sceriffo, era nei bagni al settimo piano dello storico edificio quando è stata accoltellata da una donna al braccio, a una spalla e alla schiena. L'episodio è avvenuto in un momento in cui Macy's era pieno di clienti. Ricoverata in ospedale, la turista non è in pericolo di vita.
L'arresto e l'identità dell'aggressore
La polizia ha subito arrestato l'autrice dell'aggressione: si chiama Kerri Aherne, 43 anni, del Massachusetts, descritta dai media locali come una homeless con problemi mentali. La donna è stata incriminata per tentato omicidio, aggressione e possesso di arma letale.
Il movente sconosciuto
Secondo gli investigatori, l'attacco è avvenuto senza apparente motivo, aumentando la preoccupazione per la sicurezza pubblica in luoghi affollati come i grandi magazzini.