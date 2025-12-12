AGI - L'indimenticato compagno Stalin ha avuto oggi l'omaggio di una città siberiana che per un giorno ha cambiato nome in suo onore.
Le autorità della città di Novomoskovsk, nella regione russa di Tula, hanno ribattezzato la città Stalinogorsk, riesumando la toponomastica dell'era sovietica.
"Oggi, gli abitanti di Novomoskovsk celebrano una data importante nella storia della nostra eroica città. Ricorre l'84esimo anniversario della liberazione di Stalinogorsk dagli invasori nazisti", ha scritto l'amministrazione comunale sul suo canale Telegram. Per commemorare la data, a Novomoskovsk è stato restituito il suo "nome storico", si legge ancora nel messaggio.
Stalinogorsk fu ribattezzata Novomoskovsk nel 1961, otto anni dopo la morte di Iosif Stalin. Fino al 1933, la città, che ora conta più di 115.000 abitanti, si chiamava Bobriki ed era considerata un villaggio. Da quando Putin, è salito al potere, nel Paese sono stati eretti circa cento monumenti in onore di Stalin, una tendenza che ha subito un'accelerazione dopo l'annessione della Crimea nel 2014. Negli ultimi anni, il capo del Cremlino ha difeso Stalin e criticato il fondatore dell'Urss, Vladimir Lenin, per aver gettato le basi legali per la disintegrazione dell'Unione Sovietica.
Pochi giorni fa, i comunisti russi hanno compiuto un altro passo avanti nella riabilitazione di Stalin, condannando le critiche al culto della personalità del leader sovietico, mosse nel 1956 durante lo storico XX Congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Il Partito Comunista della Federazione Russa ha approvato una risoluzione al suo congresso, condannando come "erroneo e politicamente parziale" il rapporto presentato il 25 febbraio 1956 dall'allora segretario generale Nikita Krusciov.
