Re Carlo, 'nel nuovo anno le mie cure contro il cancro saranno ridotte'

AGI - Re Carlo ha salutato con favore una "pietra miliare" nel suo "percorso contro il cancro" e ha rivelato che ridurrà il programma di cure nel nuovo anno, descrivendo la notizia come una "benedizione personale".
A quanto pare, il suo trattamento entrerà in una fase precauzionale, con una frequenza significativamente ridotta man mano che la sua guarigione raggiungerà una fase molto positiva. Il suo team medico valuterà per quanto tempo ancora avrà bisogno di cure per proteggere e dare priorità al suo continuo recupero.
L'importanza della diagnosi precoce
In un video messaggio preregistrato per la serata 'Stand Up to Cancer' su Channel 4, Charles ha parlato di come la diagnosi precoce abbia trasformato il suo percorso e di come possa dare "tempo prezioso ai team medici e, ai loro pazienti, il prezioso dono della speranza".
Senza rivelare di che tipo di cancro sia, Charles ha detto: "Oggi posso condividere con voi la buona notizia: grazie alla diagnosi precoce, all'intervento efficace e al rispetto delle prescrizioni dei medici, il mio programma di cure contro il cancro potrà essere ridotto nel nuovo anno. Questo traguardo è sia una benedizione personale che una testimonianza dei notevoli progressi compiuti nella cura del cancro negli ultimi anni; una testimonianza che spero possa dare incoraggiamento al 50% di noi a cui verrà diagnosticata questa malattia prima o poi nella vita".
Parlando dell'importanza della diagnosi precoce, Re Carlo ha affermato: "So anche quanta differenza ha fatto nel mio caso, consentendomi di continuare a condurre una vita piena e attiva, anche durante il trattamento".
Ha però espresso preoccupazione per il fatto che almeno 9 milioni di persone nel Regno Unito non siano aggiornate sugli screening oncologici a loro disposizione. Re Carlo ha quindi incoraggiato i britannici a scoprire un nuovo strumento di screening nazionale, lanciato all’inizio di questo mese, che mostra chi è idoneo ai programmi di screening esistenti per il cancro al seno, all’intestino e alla cervice.
Buckingham Palace
Un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato: "Sua Maestà ha risposto eccezionalmente bene alle cure e i suoi medici hanno comunicato che le misure in corso passeranno ora a una fase precauzionale. La sua situazione sarà costantemente monitorata e rivista per tutelare e dare priorità al suo continuo recupero. Come ha detto il Re, questa pietra miliare nel suo percorso di recupero è 'una grande benedizione personale'".
Si dice che Charles sia profondamente grato a tutti coloro che si prendono cura dei pazienti, in particolare al suo team medico. "Invia i suoi più sinceri auguri a tutti coloro che sono colpiti dal cancro e continuerà a tenere loro e i loro cari nei suoi pensieri e nelle sue preghiere", ha detto il portavoce.
Il percorso di recupero e la mentalità positiva
Charles è stato contattato per fornire supporto allo strumento di screening online e ha pensato che fosse "il momento giusto per fornire un breve aggiornamento sul percorso positivo della sua continua guarigione". Il portavoce ha dichiarato: "Il Re ha tratto grande conforto e incoraggiamento dal poter continuare a condurre una vita piena e attiva durante il trattamento, seguendo sempre i consigli del suo team medico.
La sua capacità di assolvere a tutti i suoi doveri statali e di continuare con impegni pubblici e tournée all'estero ha contribuito notevolmente a sviluppare una mentalità positiva che, come molte famiglie sapranno, è una parte fondamentale del percorso di recupero".
Starmer, "dal Re un messaggio potente contro il cancro"
"Un messaggio potente da Sua Maestà il Re. So di parlare a nome dell'intero Paese quando dico quanto sono felice che le sue cure contro il cancro saranno ridotte nel nuovo anno. Lo screening precoce del cancro salva vite umane". Lo scrive il premier britannico, Keir Starmer.