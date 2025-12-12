Spuntano nuove foto di Epstein con Trump, Clinton e Woody Allen

AGI - Ci sono Donald Trump e Bill Clinton, ma anche Woody Allen e Steve Bannon nel nuovo set di fotografie dell’archivio Epstein pubblicato oggi dai deputati democratici della Commissione di vigilanza della Camera.
Si tratta di immagini non datate che fanno parte delle migliaia consegnate dagli eredi di Epstein in esecuzione a un mandato del Congresso. Il deputato Robert Garcia, capogruppo democratico nella commissione, ha diffuso le foto che mostrano “figure di alto profilo” che in passato sono state legate a Epstein.
Una portavoce repubblicana ha replicato che il materiale ricevuto supera le 95.000 immagini e che “i democratici stanno selezionando e modificando foto mirate per costruire una falsa narrazione sul Presidente Trump”.
Trump ed Epstein intrattennero rapporti sociali negli anni ’90 e 2000 a Palm Beach. Secondo i registri di volo, Trump volò più volte sul jet privato di Epstein, prima di interrompere ogni rapporto anni prima del suo arresto.
Clinton conobbe Epstein negli anni ’90 e viaggiò a bordo del suo aereo in diverse occasioni. Un portavoce dell’ex presidente ha ribadito che “non era a conoscenza degli efferati crimini" del finanziere, non ha mai visitato la sua isola privata e non è stato in contatto con lui per circa vent’anni prima dell’arresto.
Tra i volti noti che emergono dagli scatti pubblicati oggi figurano diverse personalità che ebbero rapporti, diretti o indiretti, con Epstein dopo la sua prima condanna.
Bill Gates lo incontrò nella sua casa di New York per discutere di filantropia, un’interazione che il cofondatore di Microsoft ha poi definito “un errore”.
Woody Allen partecipò a decine di cene nella villa di Epstein insieme alla moglie Soon-Yi Previn. La portavoce del regista nel 2023 aveva spiegato al Wall Street Journal che la coppia viveva nello stesso quartiere e veniva spesso invitata a serate con numerosi ospiti.
L’ex rettore di Harvard, Larry Summers, visitò la casa di Epstein dopo la condanna del finanziere e mantenne con lui contatti email per anni, affermando poi di “rammaricarsi profondamente” di quella scelta.
Anche Steve Bannon ebbe scambi con Epstein, ma solo nel 2019: secondo quanto riportato, stava lavorando a un documentario sulla figura del finanziere.