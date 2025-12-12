Fitto: 'La Ue sta rafforzando gli interventi sull'emergenza abitativa'

AGI - "La casa è una competenza nazionale, ma la Commissione europea se ne sta occupando in modo sempre più rilevante". Ad assicurarlo, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, a margine della presentazione del terzo piano strategico metropolitano di Bologna, rispondendo a una domanda sul tema dell'emergenza abitativa.
"Nell'attuale programmazione della politica di coesione sono già presenti diversi interventi dedicati alla casa - rivendica Fitto - e già dalla prossima settimana, la Commissione presenterà il Piano europeo per la casa a prezzi accessibili: uno strumento molto importante per tutti gli Stati membri".
"Abbiamo consentito a Regioni e Stati membri di rimodulare i fondi individuando cinque nuove priorità - spiega -: competitività, energia, difesa, casa e acqua. La casa è diventata una priorità concreta, come dimostrano le numerose richieste che stiamo ricevendo in queste settimane".
Un ulteriore step, anticipa Fitto, sarà quello del futuro bilancio europeo e l'integrazione con i piani nazionali e regionali: "Potranno essere utilizzati strumenti programmatori per affrontare quella che ormai non è più solo una priorità, ma una vera e propria emergenza abitativa", sottolinea. Come il nuovo Bauhaus europeo, "che può favorire progetti di rigenerazione urbana, il recupero di aree degradate e la creazione di alloggi a prezzi accessibili, in particolare per dare una risposta alle esigenze delle giovani coppie".
"La Commissione europea porterà avanti questo percorso in sintonia con gli Stati membri - garantisce -, attraverso un confronto costante con governi, Regioni e Comuni, per rendere gli interventi il più efficaci possibile".
