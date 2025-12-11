Zelensky: 'Gli Usa vogliono il nostro ritiro dal Donbass'

AGI - Gli Stati Uniti stanno spingendo l'Ucraina a ritirare le sue truppe dal Donbass e a creare una "zona economica libera" nelle parti della regione ora controllate da Kiev. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante un briefing a Kiev con giornalisti di diverse testate tra cui il Guardian, Zelensky ha detto che gli Usa "non sanno chi governerà questo territorio, che chiamano 'zona economica libera' o 'zona smilitarizzata'" e ha aggiunto che l'Ucraina non ritiene che il piano sia equo senza la garanzia che le truppe russe non prenderanno semplicemente il controllo della zona dopo il ritiro ucraino.
"Se le truppe di una parte devono ritirarsi e l'altra parte rimane dove si trova, cosa tratterrà queste altre truppe, i russi? O cosa impedirà loro di travestirsi da civili e di prendere il controllo di questa zona economica libera? Non è detto che l'Ucraina accetterebbe, ma se si parla di un compromesso, allora deve essere un compromesso equo", ha aggiunto Zelensky.
Zelensky: "Per l'ok di Kiev alla cessione di territori serve un referendum"
Qualsiasi potenziale compromesso su eventuali cessioni territoriali da parte dell'Ucraina, dovrebbe essere deciso da un voto popolare, avverte Zelensky. "Che sia attraverso elezioni o un referendum, deve esserci una posizione del popolo ucraino", ha detto Zelensky.
Putin: "Abbiamo il pieno controllo dell'iniziativa strategica"
Le forze armate russe hanno il pieno controllo dell'iniziativa strategica nella distretto militare settentrionale. Lo dice il presidente russo Vladimir Putin secondo le agenzie russe. "L'iniziativa strategica è interamente nelle mani delle forze armate russe", ha detto Putin durante un incontro sulla situazione nelle zone di guerra. Mosca rivendica la conquista di Seversk, località del Donetsk.