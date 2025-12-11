Newsom, video-choc con Trump e il capo del Pentagono in manette

AGI - Un video elaborato dall'intelligenza artificiale in cui appaiono in manette il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il vicecapo di gabinetto Stephen Miller e il capo del Pentagono, Pete Hegseth. È l'ultima provocazione del governatore della California, e probabile candidato democratico alle presidenziali del 2028, Gavin Newsom, che nel suo account X seguito da 2,7 milioni di utenti ha postato un video di diciotto secondi in cui Trump, Hegseth e Miller appaiono con le mani legate dietro la schiena, seduti prima sul bordo di un marciapiede e poi in macchina, mentre si coprono il volto, come fossero membri di una gang finita nella rete dell'ufficio immigrazione.
Il video è stato postato in risposta a un altro filmato pubblicato dall'account ufficiale della Casa Bianca in cui si avvertono i "clandestini criminali" che è arrivato l'inverno, il tempo in cui, con un gioco di parole, si cerca compagnia e si trovano le manette.
https://t.co/qXr5j6dc8E pic.twitter.com/s7BJ5npxFB— Gavin Newsom (@GavinNewsom) December 10, 2025