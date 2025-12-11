Machado appare a Oslo nella notte. Accolta da una folla festante

AGI - Nel cuore della notte, l'oppositrice venezuelana vincitrice del premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado è stata accolta a Oslo da una folla che ha celebrato il suo coraggio. È stata la prima apparizione pubblica della storica leader anti-Maduro, dopo quasi un anno di clandestinità nel suo Paese, accusato dal regime di aver truccato le elezioni presidenziali del luglio 2024.
Immagini diffuse dai media di tutto il mondo mostrano Machado che scavalca le transenne per incontrare i suoi sostenitori che l'hanno acclamata e hanno intonato canti di libertà e sostegno.
¡Oslo, aquí estoy! pic.twitter.com/tsixUerj0q— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025
In un post sul suo account X, Machado ha postato un filmato della scena spettacolare e commovente mentre si presenta alla folla dal balcone dell'iconico Grand Hotel di Oslo, con un brevissimo messaggio che recit: "Olso, aqui' estoy!". Decine di sostenitori hanno cantato "Coraggiosa!" e "Libertà!" davanti all'hotel e hanno intonato l'inno nazionale venezuelano al suo arrivo. "Gloria alla nazione coraggiosa, che si è scrollata di dosso il giogo!", hanno gridato.
Pochi minuti dopo essere apparsa sul balcone fuori dalla storica suite Nobel dell'hotel, la conservatrice 58enne è scesa in strada e ha scavalcato le barricate metalliche per abbracciare i sostenitori che si erano radunati fuori dalla scintillante facciata dell'edificio del XIX secolo.
Secondo quanto riferito, Machado è stata ritardata dal maltempo mentre tentava di uscire dal Venezuela il giorno precedente, prendendo segretamente una barca diretta all'isola caraibica di Curacao. Per questo ritardo nel viaggio, che non le ha consentito di arrivare in tempo, la vincitrice venezuelana del premio Nobel per la Pace ha saltato la cerimonia. Ieri è stata la figlia 34enne, Ana Corina Sosa Machado, a ritirare il prestigioso premio a nome della madre.
Membri del regime di Maduro hanno denunciato il premio di Machado, con la vicepresidente Delcy Rodriguez che ha descritto la cerimonia del Nobel come "un fallimento totale", a cui la sua avversaria non aveva partecipato. "Dicono che fosse spaventata", ha aggiunto Rodriguez, sostenendo che il premio Nobel 2025 era "macchiato di sangue". Intervenuto a un comizio a Caracas, il presidente Nicolas Maduro ha esortato l'amministrazione Trump a cessare il suo "interventismo illegale e brutale". Ha affermato che i cittadini dovrebbero essere pronti "a fracassare i denti dell'impero nordamericano, se necessario".
"Per 16 mesi non ho abbracciato nessuno"
"Per più di 16 mesi non ho potuto abbracciare o toccare nessuno. Improvvisamente, nel giro di poche ore, ho potuto vedere le persone che amo di più, toccarle, piangere e pregare con loro". Lo ha dichiarato la leader dell'opposizione Maria Corina Machado in un'intervista alla Bbc da Oslo. Con un giorno di ritardo, l'oppositrice venezuelana è arrivata nel cuore della notte nella capitale norvegese dove ha fatto la sua prima spettacolare apparizione pubblica da quasi un anno. Lo staff di Machado ha reso noto che la vincitrice del premio Nobel per la Pace farà una conferenza stampa.
