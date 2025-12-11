Cosa è la 'Gold Card' Usa, residenza lampo per chi paga 1 milione di dollari

AGI - Il presidente Usa Donald Trump ha ufficialmente lanciato la "Gold Card", un programma che offre visti statunitensi accelerati agli stranieri facoltosi che possono permettersi di pagare almeno 1 milione di dollari.
La carta offrirà agli acquirenti un "percorso diretto verso la cittadinanza per tutte le persone qualificate e selezionate. Eccezionale! Le nostre grandi aziende americane possono finalmente mantenere i loro preziosi talenti", ha scritto Trump sui social media.
La notizia viene rilanciata dai principali media Usa, ma non solo. La Trump Gold Card, annunciata per la prima volta all'inizio di quest'anno, è un visto statunitense assegnato a coloro che possono dimostrare di apportare un "beneficio sostanziale" al Paese, secondo il sito ufficiale del programma.
Il suo lancio ufficiale avviene mentre Washington intensifica la repressione dell'immigrazione, aumentando le tariffe per i visti di lavoro e deportando i migranti irregolari. Il programma Gold Card promette la residenza negli Stati Uniti in "tempi record" e richiederà il pagamento di una quota di 1 milione di dollari, che è "la prova che l'individuo apporterà un beneficio sostanziale agli Stati Uniti", si legge sul sito ufficiale del programma. Le aziende che sponsorizzano i dipendenti sono tenute a pagare 2 milioni di dollari, oltre a commissioni aggiuntive.
La Bbc riporta inoltre che una versione "platino" della carta, che offre speciali agevolazioni fiscali, sarà presto disponibile al costo di 5 milioni di dollari, secondo quanto riportato dallo stesso sito. Potrebbero essere addebitate commissioni aggiuntive al governo a seconda delle circostanze di ciascun richiedente, precisa il sito ufficiale. I singoli cittadini sono inoltre tenuti a pagare una commissione di elaborazione non rimborsabile di 15mila dollari prima che la loro domanda venga esaminata.
Il programma Gold Card è stato criticato sin dal suo annuncio a febbraio, con alcuni Democratici che sostenevano che avrebbe favorito ingiustamente i ricchi. Quando Trump ha presentato per la prima volta il piano, ha descritto i 'visti oro' come simili alle Green Card, che consentono agli immigrati di vari livelli di reddito di vivere e lavorare permanentemente negli Stati Uniti.
I titolari di Green Card in genere diventano idonei alla cittadinanza Usa dopo cinque anni. La Gold Card è invece rivolta specificamente ai professionisti "di alto livello", ha affermato Trump, sottolineando che "vogliamo persone produttive". "Chi può pagare 5 milioni di dollari creerà posti di lavoro. Si venderà a ruba. È un vero affare", ha assicurato l'inquilino della Casa Bianca.
Di recente, gli Stati Uniti hanno invece sospeso le domande di immigrazione da parte di persone provenienti da 19 paesi, principalmente in Africa e Medio Oriente, soggetti al divieto di viaggio imposto dal presidente. Il governo ha anche bloccato tutte le decisioni sulle domande di asilo mentre verranno esaminati migliaia di casi approvati durante l'amministrazione del presidente Joe Biden.
A settembre, Trump ha anche firmato un'ordinanza per imporre una tassa di 100mila dollari per i richiedenti del programma di visto H-1B per lavoratori stranieri qualificati. La decisione ha generato il panico tra gli studenti stranieri che si trovano già negli Stati Uniti e le aziende tecnologiche. La Casa Bianca ha successivamente chiarito che la tassa si sarebbe applicata solo ai nuovi richiedenti stabiliti all'estero.