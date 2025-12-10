Venezuala: gli Usa sequestrano una petroliera diretta a Cuba

AGI - Una petroliera è stata 'catturata' al largo delle coste del Venezuela da forze statunitensi. Lo riporta l'agenzia Reuters che cita fonti dell'amministrazione Trump.
La petroliera, carica di greggio, era diretta a Cuba, riferisce Axios, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno varato sanzioni sul petrolio del Venezuela per anni, ma non avevano mai sequestrato una petroliera carica di petrolio di queste dimensioni (ha 320.000 tonnellate di portata lorda di greggio) in partenza dal Paese, che possiede le più grandi riserve petrolifere accertate al mondo. Secondo le fonti, l'operazione è stata condotta dalla Guardia Costiera statunitense.
"Gli Stati Uniti hanno sequestrato una grande petroliera al largo delle coste del Venezuela", ha annunciato il presidente americano, Donald Trump. "Abbiamo appena sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela, una grande petroliera, molto grande, la più grande mai sequestrata", ha detto Trump ai giornalisti "E stanno succedendo altre cose, le vedrete più avanti".