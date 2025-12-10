Nuovo Esta? Tra le richieste anche la lista dei social utilizzati

AGI - Potrebbero cambiare presto le regole per ottenere l'Esta, il permesso di ingresso negli Stati Uniti per i cittadini di 60 paesi esentati dal visto, tra cui l'Italia. Il dipartimento per la Sicurezza interna ha pubblicato ieri sul Federal Register - la Gazzetta ufficiale americana - la richiesta di una nuova normativa che dovrà essere approvata dall'Ufficio di Gestione e di Bilancio (Omb). Se il testo avrà il via libera, per ottenere il documento sarà necessario fornire molte più informazioni che in passato, in sintonia con i controlli serrati che l'amministrazione di Donald Trump sta imponendo agli stranieri che entrino negli Usa.
Intanto il vecchio portale sarà sostituito da una nuova applicazione, perché la scarsa qualità delle foto caricate avrebbe reso impossibile il riconoscimento facciale dei viaggiatori. Senza contare i tanti siti pirata che offrono l'Esta a prezzi esorbitanti e che avrebbero messo in circolazione migliaia di falsi Esta.
Verifica dei documenti e alta definizione
Appena sarà disponibile (non è ancora chiaro quando, e l'amministrazione ammette che in una fase transitoria potranno esserci alcuni disservizi), la nuova app Esta sarà in grado di verificare la validità dei passaporti e di ricevere fotografie ad alta definizione. Poi potranno esserci caricati tutti i dati, e sono davvero molti, che saranno richiesti.
I dati personali e biometrici richiesti
Per prima cosa si chiederà, oltre alla foto del passaporto, anche un selfie recente. Poi sarà necessaria la lista degli account sui social media utilizzati negli ultimi cinque anni, dei numeri di telefono personali e di lavoro utilizzati negli ultimi cinque anni, degli indirizzi email privati e di lavoro degli ultimi dieci anni, dei nomi e dei dati anagrafici familiari nonché dei numeri di telefono da loro usati negli ultimi cinque anni. Infine, saranno richiesti i dati biometrici (impronte digitali, foto dell'iride e DNA).
Impatto sul turismo in vista di USA 2026
L'iniziativa arriva alla vigilia della Coppa del Mondo di calcio del 2026, che gli Usa ospiteranno con il Messico e che dovrebbe attirare centinaia di migliaia di tifosi da tutto il mondo. Le nuove norme Esta potrebbero andare a detrimento di un settore, quello turistico, già in sofferenza: La US Travel Association prevede che il 2025 si chiuderà con un calo degli arrivi di stranieri del 6,3% rispetto al 2024.