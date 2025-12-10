Willkiam sorpassa Kate, la star di TikTok è il principe

AGI - Se bazzicate spesso nel lato "Royal" di TikTok, sapete già come funziona: il feed è solitamente dominato dall'eleganza senza tempo della Principessa Diana, i cui look anni '90 vengono replicati ancora oggi, o dall'impeccabile "Kate effect" che ha definito l'era moderna della monarchia britannica. Senza dimenticare, ovviamente, il tocco glamour di Meghan Markle.
Eppure, preparatevi a rimettere in discussione le vostre certezze. Né Kate, né Meghan, e nemmeno l'indimenticabile Lady D sono in cima alla lista delle icone di stile reale più influenti sulla piattaforma. Contro ogni previsione, lo scettro del più stiloso va al Principe William. A rivelare questo colpo di scena è uno studio condotto dal brand di moda femminile Kaiia. I dati parlano chiaro. Il Principe di Galles ha ottenuto un "punteggio di popolarità di stile" quasi perfetto, pari a 99 su 100, battendo la madre, la moglie e la cognata.
Il fenomeno virale del principe William
Ma come ha fatto William, spesso visto come il classico reale in giacca e cravatta, a diventare un fenomeno virale? I numeri sono impressionanti. Ogni mese, oltre 11,6 milioni di persone cercano su Google "Prince William style inspiration". È un volume di traffico che segnala non solo curiosità, ma una vera e propria volontà di emulazione.
William batte Kate nelle ricerche di stile
Se guardiamo al volume totale di ricerche, Kate Middleton resta tecnicamente in vantaggio con 14,6 milioni di query. Tuttavia, William vince sulla specificità e sull'intenzione d'acquisto. Il Principe guadagna circa 600.000 ricerche mensili dedicate esclusivamente ai suoi "momenti fashion" e ai dettagli dei suoi outfit. Al confronto, Kate si ferma a 60.000 ricerche per lo stesso parametro specifico. In breve: la gente guarda Kate per ammirarla, ma cerca William per vestirsi come lui.
Lo stile pratico e replicabile del principe
Potrebbe sembrare scioccante che l'erede al trono batta icone mondiali del fashion femminile, ma a ben guardare ha perfettamente senso. Lo stile di William è la quintessenza della praticità maschile contemporanea. Non parliamo di abiti da cerimonia irraggiungibili, ma di un guardaroba replicabile. La sua collezione infinita di maglioni con la zip a un quarto (diventati un vero must-have). I gilet tecnici (tech vests) che uniscono formalità e sportività. Le scarpe da ginnastica casual abbinate a pantaloni chino. William ha intercettato, forse involontariamente, un sottogruppo demografico enorme, uomini professionisti che cercano il prossimo acquisto intelligente, qualcosa che sia elegante ma comodo per l'ufficio e il weekend. È lo stile "business casual" elevato a rango reale.
La classifica reale dello stile
Se William si prende il primo posto, il resto della top 5 vede confermati i "soliti sospetti". Diana, Kate, la Regina Elisabetta e Meghan Markle completano il vertice della classifica, confermando che il fascino dei Windsor resta imbattibile. Tuttavia, c'è spazio anche per le nuove leve e per altre casate europee nella top 10. Tra le stelle nascenti dello stile reale spiccano la Principessa Leonor di Spagna e suo padre, il Re Felipe. Il monarca spagnolo, in particolare, sta guadagnando terreno con ben 100.000 ricerche al mese, seguito dalla figlia con 99.000, dimostrando che l'eleganza borbonica sta iniziando a dare filo da torcere a quella britannica. Ma per ora, TikTok ha parlato: il Re dello stile è William. Chi l'avrebbe mai detto che un maglione con la zip potesse essere più potente di una tiara?