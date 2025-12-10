E' morta la scrittrice Sophie Kinsella, aveva 55 anni

AGI - Sophie Kinsella, scrittrice britannica della serie di racconti 'Shopaholic', è morta all'età di 55 anni. Lo rende noto la famiglia. Kinsella era stata colpita da una forma aggressiva di cancro al cervello.
In un post su Istagram la famiglia ha fatto sapere che l'autrice "è morta serenamente, con i suoi ultimi giorni pieni dei suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia".
La stessa Kinsella poco più di un anno fa, nell'aprile 2024, aveva rivelato di aver ricevuto una diagnosi di tumore al cervello aggressivo, sconvolgendo i fan di tutto il mondo: "Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato un glioblastoma, una forma di tumore al cervello aggressivo. Non l'ho condiviso prima perche' volevo assicurarmi che i miei figli potessero ascoltare ed elaborare la notizia in privato e adattarsi alla nostra 'nuova normalità'". Nel post aveva dichiarato di essere sottoposta a chemioterapia e radioterapia.
I suoi romanzi hanno venduto oltre 45 milioni di copie in più di 60 paesi e sono stati tradotti in più di 40 lingue. Le prime due opere della sua fortunata serie di otto libri "Shopaholic", "The Secret Dreamworld Of A Shopaholic" e "Shopaholic Abroad", sono state adattate nel film del 2009 "Confessions Of A Shopaholic", con Isla Fisher. Laureata al New College, un college costituente dell'Università di Oxford, con una laurea in Politica, Filosofia ed Economia, Kinsella ha lavorato come giornalista finanziaria prima di intraprendere la carriera di scrittrice di romanzi.