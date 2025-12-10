Visitare Versailles costerà di più, ma non per tutti. Per chi scatta l'aumento

AGI - Dopo il Louvre, anche Versailles ha deciso di aumentare il biglietto per i visitatori non europei. A partire dal 14 gennaio, l'ingresso alla residenza di Luigi XIV alla periferia di Parigi costerà 35 euro, contro gli attuali 32 euro, per i turisti provenienti da fuori dello Spazio Economico Europeo (See, che include Unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Nelle casse della reggia dovrebbero entrare 9,3 milioni di euro l'anno in più, secondo le proiezioni basate sull'afflusso del 2024 quando i visitatori furono 8,4 milioni, l'83% dei quali stranieri, incluso il 15% di americani. A fine novembre il museo del Louvre aveva annunciato un rincaro del 45% dei biglietti per i residenti fuori dal See: 32 euro sempre dal 14 gennaio invece dei 22 euro di oggi.