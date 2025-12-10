Defense One, la strategia di Trump è allontanare l'Italia dall'Ue

AGI - "Collaborare di più" con paesi come l'Italia, l'Austria e la Polonia con "l'obiettivo di allontanarli dall'Unione Europea". È uno dei passaggi della versione estesa della strategia di sicurezza nazionale messa a punto dall'amministrazione Trump che non era stata resa nota. La versione inedita del documento è stata visionata dalla rivista americana Defense One che ne riporta ampi stralci sul suo sito.
Oltre invocare la fine di una "NATO in continua espansione", la versione completa entra più nei dettagli su come l'amministrazione Trump vorrebbe "rendere l'Europa di nuovo grande", pur invitando i membri europei della NATO a liberarsi dal sostegno militare americano.
Partendo dal presupposto che l'Europa sta affrontando la "cancellazione della civiltà" a causa delle sue politiche sull'immigrazione e della "censura della libertà di parola", il documento propone di concentrare le relazioni degli Stati Uniti su alcune nazioni in particolare. Austria, Ungheria, Italia e Polonia sono elencati come paesi con cui gli Stati Uniti dovrebbero "collaborare di più con l'obiettivo di allontanarli dall'Unione Europea".
"Dovremmo sostenere i partiti, i movimenti e le figure intellettuali e culturali che cercano la sovranità e la preservazione/restauro dei tradizionali stili di vita europei pur rimanendo filoamericani", afferma il documento visionato da Defense One.