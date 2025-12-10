Australia: scatta divieto social per under 16. Cosa succede adesso
Milioni di bambini e adolescenti sono stati automaticamente esclusi dai social. Le piattaforme devono verificare l’età e disattivare gli account
Bambini-social-smartphone
CHASSENET - Bambini-social-smartphone
social Australia
AGI - I bambini e gli adolescenti di tutta l’Australia si sono svegliati senza accesso ai propri account social. È l’effetto di un divieto senza precedenti, creato per proteggere i minori di 16 anni da algoritmi ritenuti altamente addictivi, predatori online e bullismo digitale. Nessun altro Paese ha introdotto misure così drastiche, e l’attuazione della nuova legge è osservata con grande attenzione dai legislatori di mezzo mondo.

Le dieci piattaforme coinvolte — Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, YouTube, TikTok, Kick, Reddit, Twitch e X — hanno dichiarato che rispetteranno il provvedimento. Useranno sistemi avanzati di verifica dell’età per identificare i minori e sospendere i loro account. Ma molte di loro sostengono che il divieto non renderà realmente più sicuri i bambini.

La legge impone alle piattaforme di dimostrare di aver adottato “misure ragionevoli” per disattivare gli account dei minori di 16 anni e impedirne la creazione di nuovi. In caso contrario, le aziende rischiano multe fino a 49,5 milioni di dollari australiani (circa 32 milioni di dollari).

Cosa stanno facendo le piattaforme

Snapchat

Gli account riconducibili a minori saranno sospesi per tre anni o fino al compimento dei 16 anni.

YouTube

Gli account verranno automaticamente disattivati e i canali resi invisibili. I dati resteranno salvati per consentirne la riattivazione al compimento dei 16 anni. I bambini potranno comunque guardare video senza effettuare l’accesso.

TikTok

Tutti gli account utilizzati da under 16 sono già stati disattivati. L’email usata non conta: la verifica dell’età avviene tramite tecnologia proprietaria. I contenuti pubblicati dai giovani utenti non saranno più visibili. La piattaforma invita i genitori a segnalare eventuali età false dichiarate dai figli.

Twitch

Nessun minore potrà aprire nuovi account. Quelli esistenti saranno disattivati solo dal 9 gennaio. L’azienda non ha spiegato il motivo del ritardo.

Meta (Instagram, Facebook, Threads)

Dal 4 dicembre ha iniziato a rimuovere gli account degli under 16, invitando gli utenti a scaricare i propri contenuti per un’eventuale riattivazione al compimento dell’età.

Reddit

Sospende gli account dei minori e impedisce la creazione di nuovi profili.

X (ex Twitter)

Non ha comunicato come applicherà la legge e contesta apertamente il provvedimento, ritenendolo una violazione della libertà di espressione.

Kick

La piattaforma di streaming non ha commentato.

Quali piattaforme non rientrano nel divieto

Alcuni servizi non sono stati inseriti nell’elenco dei siti vietati:

  • Discord,
  • GitHub,
  • Google Classroom,
  • LEGO Play,
  • Messenger,
  • Pinterest,
  • Roblox,
  • Steam e Steam Chat,
  • WhatsApp e YouTube Kids.

L’esclusione di Roblox ha sollevato critiche, viste le recenti denunce di comportamenti predatori all’interno dei suoi giochi rivolti ai bambini.

Come viene verificata l’età degli utenti

Le piattaforme conoscevano già l’età dichiarata dagli utenti, ma la legge ora impone una verifica attiva.
I sistemi utilizzati includono:

  • selfie-video in diretta
  • controllo dell’email
  • documenti ufficiali

Secondo Yoti, una delle aziende incaricate della verifica (e partner anche di Meta), la maggior parte degli utenti sceglie il selfie-video, che sfrutta l’analisi facciale per stimare l’età.

