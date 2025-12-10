Open AI e Anthropic annunciano regole comuni

AGI - Due grandi attori americani nel campo dell'intelligenza artificiale (IA), OpenAI e Anthropic, hanno annunciato martedì la creazione di una fondazione destinata a stabilire norme comuni per gli assistenti digitali o "agenti IA", un'iniziativa sostenuta dai giganti Google e Microsoft.
Come nel caso dei pagamenti interbancari, la definizione di standard comuni è diventata una necessità pratica e una questione di sicurezza per garantire la crescita di un settore dell'IA molto in voga nella Silicon Valley: lo sviluppo degli "agenti IA". Questi strumenti promettono di trasformare i popolari robot conversazionali in veri e propri assistenti in grado di prenotare un hotel, fare acquisti online o eseguire, senza supervisione diretta, compiti in diversi software per l'ufficio.
La fondazione AAIF e i suoi obiettivi
I creatori di ChatGPT (OpenAI) e Claude (Anthropic), in collaborazione con lo specialista dei pagamenti online Block, hanno quindi creato l'"Agentic Artificial Intelligence Foundation (AAIF)", che sarà ospitata dalla Linux Foundation, un'organizzazione senza scopo di lucro e simbolo dell'informatica collaborativa "open source" (ad accesso libero e gratuito). L'iniziativa, sostenuta dai tre giganti del cloud AWS (Amazon Web Services), Microsoft e Google, mira a "garantire una governance neutrale per un'infrastruttura aperta e interoperabile, man mano che i sistemi di IA agenziale passano dalla fase sperimentale alla produzione concreta e reale", viene spiegato nel comunicato di OpenAI.