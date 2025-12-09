Zelensky da Meloni a Palazzo Chigi. "Mi fido di lei. Pronto alle elezioni"  [VIDEO]

AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, per un incontro bilaterale durato un'ora e 30 minuti. Il leader di Kiev era reduce da un incontro di 30 minuti avuto in mattinata con Papa Leone XIV.
Zelensky ha assicurato di essere disponibile a elezioni, dopo le critiche del presidente americano Donald Trump. "Sono sempre pronto", ha detto il presidente ucraino a 'Repubblica', 'Il Messaggero' e 'Il Fatto Quotidiano' prima del suo incontro a palazzo Chigi. "Mi fido di Giorgia Meloni e credo che ci aiuterà", ha assicurato.
Le proposte di Ucraina ed Europa per un accordo di pace con la Russia sono pronte e saranno inviate agli Stati Uniti. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymir Zelensky su Telegram. "Stiamo lavorando molto attivamente su tutti i dettagli delle possibili misure per porre fine alla guerra. Le parti ucraine ed europee sono già state elaborate e siamo pronti a presentarle ai nostri partner americani", ha spiegato.
"Insieme agli americani, contiamo di rendere le misure possibili il più efficaci possibile e il più rapidamente possibile. Siamo interessati a una pace autentica e siamo in costante contatto con l'America", ha assicurato. "Tutto dipende dalla disponibilità della Russia a compiere passi concreti per fermare lo spargimento di sangue e impedire che la guerra si riaccenda. A breve saremo pronti a inviare i documenti revisionati agli Stati Uniti", ha insistito.
Zelensky: "Con Meloni colloquio eccellente, contiamo sull'Italia"
Con la premier Giorgia Meloni "abbiamo avuto un colloquio eccellente e molto approfondito su tutti gli aspetti della situazione diplomatica. Apprezziamo il ruolo attivo dell'Italia nel generare idee concrete e definire misure per avvicinare la pace", ha scritto Zelensky sui social. "L'ho informata sul lavoro del nostro team negoziale e stiamo coordinando i nostri sforzi diplomatici. Contiamo molto sul continuo sostegno dell'Italia: è importante per l'Ucraina", ha aggiunto.
"Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine per il pacchetto di assistenza energetica e per le attrezzature necessarie: è esattamente ciò che sosterrà le famiglie ucraine, il nostro popolo, i nostri bambini e la vita quotidiana nelle nostre città e comunità, che continuano a subire continui attacchi russi. Dobbiamo proteggere vite umane. Grazie, Italia", conclude Zelensky.