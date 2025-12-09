Trump: 'Kiev sta perdendo, Zelensky accetti la realtà. L'Europa non sta facendo un buon lavoro'

AGI - "L'Europa vuole continuare a sostenere l'Ucraina? Guardi, allora dovrebbero sostenerla". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un'intervista a Politico in cui torna ad attaccare il Vecchio Continente, descritto come un gruppo di nazioni "in decadenza" guidate da persone "deboli" e che "vogliono anche essere politicamente corretti. Penso che non sappiano cosa fare. L'Europa non sa cosa fare. E la guerra continua ad andare avanti e avanti".
"Sono amico di tutti loro (i leader europei) - ha precisato il tycoon -. Voglio dire, mi piacciono tutti. Non ho veri nemici. Ne ho avuti un paio che non mi piacevano negli anni. In realtà mi piace il gruppo attuale. Mi piacciono molto e li conosco molto bene. Li conosco davvero bene. Alcuni sono amici. Alcuni sono ok. Conosco i buoni leader e quelli cattivi. Conosco quelli intelligenti e quelli stupidi. Ce ne sono anche alcuni davvero stupidi. Non stanno facendo un buon lavoro. L'Europa non sta facendo un buon lavoro in molti modi".
Secondo Trump, sarebbe meglio per Volodymyr Zelensky se accettasse la situazione e il fatto che l'Ucraina stia perdendo la guerra. Alla domanda sulla possibilità che il leader di Kiev rifiuti l'accordo di pace, Trump ha detto che il presidente ucraino "dovrà darsi una mossa e iniziare ad accettare le cose", perché "sta perdendo" il conflitto. "Hanno perso territorio molto prima che io arrivassi. Hanno perso un'intera fascia costiera, una grande fascia costiera. Io sono qui da 10 mesi, ma se torniamo indietro di 10 mesi e diamo un'occhiata, hanno perso tutta quella fascia. Ora è una fascia più grande, una fascia più ampia. Ma hanno perso molto territorio, e anche territorio buono. Di certo non si può dire che sia una vittoria", ha concluso Trump.
"Penso che sia il momento per l'Ucraina di tenere un'elezione? Sì. Penso di sì. È passato molto tempo. Non sta andando particolarmente bene. Sì, penso che sia il momento - ha aggiunto il presidente americano -. Penso che sia un momento importante per tenere un'elezione. Stanno usando la guerra come pretesto per non tenere un'elezione, ma penso che il popolo ucraino dovrebbe avere questa scelta. E forse Zelensky vincerebbe. Non so chi vincerebbe. Ma non hanno un'elezione da molto tempo. Sa, parlano di democrazia, ma si arriva a un punto in cui non è più una democrazia".
La replica dell'Ue, "orgogliosi dei nostri leader"
"Mi asterrò dal commentare, se non per confermare che siamo molto lieti e grati di avere leader eccellenti, a partire dalla leader di questa Istituzione, la presidente della Commissione europea von der Leyen, di cui siamo davvero orgogliosi, che può guidarci nelle numerose sfide che il mondo si trova ad affrontare". Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione, Paula Pinho, commentando le parole di Trump, secondo cui i Paesi europei sono guidati da "leader deboli".
"Abbiamo molti altri leader alla guida dei 27 Stati membri che fanno parte di questo progetto europeo, di questo progetto di pace, che guidano l'eE in tutte le sfide che si trova ad affrontare, dal commercio alla guerra nel nostro vicinato, e che stanno dimostrando di poter essere uniti come 27", ha evidenziato. "Permettetemi quindi di cogliere l'occasione per ribadire quello che credo sia il sentimento di molti dei milioni di cittadini dell'Ue: sono orgogliosi dei nostri leader", ha concluso Pinho. (AGI)