Papa Leone riceve Zelensky, "proseguire il dialogo per una pace giusta" 

AGI - La “necessità di continuare il dialogo” con il “pressante auspicio che le iniziative diplomatiche in corso possano portare a una pace giusta e duratura” in Ucraina.
È quanto ha ribadito Papa Leone XIV durante l’udienza concessa nella residenza di Castel Gandolfo, a Volodymyr Zelenskyy, presidente dell’Ucraina. Il colloquio è durato circa 30 minuti.
Non è mancato il riferimento alla questione dei prigionieri di guerra e alla necessità di assicurare il ritorno dei bambini ucraini alle loro famiglie.
Piano di pace rivisto e condiviso già oggi con gli Usa
Nel pomeriggio il presidente ucraino è atteso a Palazzo Chigi dove incontrerà la premier Giorgia Meloni.
E proprio nelle ore della visita in Italia potrebbero esserci sviluppo sul fronte diplomatico nel dossier Ucraina. Kiev starebbe preparando un nuovo piano di pace rivisto da presentare alla Casa Bianca già oggi per cercare di evitare concessioni territoriali alla Russia.
A questo punto Kiev è pronta a proporre alternative agli Usa dopo che il presidente Zelensky, durante gli ultimi incontri di ieri con i leader europei e alla Nato, ha nuovamente escluso la cessione di territori, affermando di non avere "alcun diritto" di farlo ai sensi del diritto ucraino o internazionale.
Il leader ucraino ha dichiarato in conferenza stampa che il suo team potrebbe inviare una nuova proposta agli americani già nella giornata odierna.