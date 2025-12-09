Kallas: 'Putin finge che l'Europa ostacoli la pace. Nulla di più falso'

AGI - "La guerra in Ucraina si trascina perché la Russia si rifiuta di fermarla. Putin finge che l'Europa sia l'ostacolo alla pace, quando nulla potrebbe essere più lontano dalla verità". Parole dell'Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, in audizione in commissione Affari esteri al Parlamento europeo.
"Questa guerra si sta svolgendo sul suolo europeo, quindi il modo in cui finirà è importante per gli europei. Non è nel nostro interesse che la Russia torni a chiedere di più. Il costo del sostegno all'Ucraina oggi impallidisce in confronto a quanto dovremmo spendere per una guerra su vasta scala contro l'Unione europea. L'Europa ha la leva economica per imporre la fine di questa guerra. Ma la leva funziona solo quando la si usa. Ecco perché dobbiamo lavorare sul prestito di riparazione dell'Ue e dobbiamo anche imporre ulteriori sanzioni" ha evidenziato ancora Kallas.
Autostima europea e la strategia Usa
Per l'Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, "è chiaro il messaggio inviato dalla Strategia per la Sicurezza nazionale degli Usa: dovremmo avere più autostima per quel che riguarda la Russia, ma anche la Cina, e a volte anche dei nostri alleati, come gli Stati Uniti. Ma, da cittadina che ha vissuto sotto un regime autocratico, posso dirvi che l'Unione europea è l'essenza stessa della libertà. Quindi qualsiasi critica riguardante le libertà dovrebbe essere rivolta in una direzione diversa. La Russia, forse, dove il dissenso è vietato, dove i media liberi sono vietati, dove l'opposizione politica è vietata, dove X o Twitter, come lo conosciamo noi, sono, di fatto, vietati. L'Unione europea è composta da 27 Paesi che hanno scelto volontariamente di collaborare e ne abbiamo molti altri che vogliono unirsi. Questo dimostra la nostra qualità", ha concluso Kallas.