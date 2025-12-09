Trump: 'Crimea bellissima, circondata dall'Oceano su 4 lati'

ADV
AGI - Il presidente americano, Donald Trump, scivola di nuovo sulla geografia. Questa volta sulla penisola di Crimea, nell'intervista con Politico.
"Ogni volta che guardo quella mappa, dico: 'Oh, questa Crimea è così bella'. Wow. È circondata dall'oceano su quattro lati. Ha solo un piccolo lembo di terra da raggiungere, la parte principale. La Crimea è enorme. Ma collega la parte dell'Ucraina di cui parliamo ora", ha affermato il capo della Casa Bianca.
Trump on Crimea:— Open Source Intel (@Osint613) December 9, 2025
It’s surrounded on four sides by ocean.
Crimea is massive, but it connects the part of Ukraine that we talk about now, right? Through a small little jetty.
It’s four sides of ocean in the warmest part. It’s got the best weather, best everything. pic.twitter.com/xgGq2GXK0U
