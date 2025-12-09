Trump: 'Crimea bellissima, circondata dall'Oceano su 4 lati'
Il presidente americano scivola di nuova sulla geografia
AGI - Il presidente americano, Donald Trump, scivola di nuovo sulla geografia. Questa volta sulla penisola di Crimea, nell'intervista con Politico.

"Ogni volta che guardo quella mappa, dico: 'Oh, questa Crimea è così bella'. Wow. È circondata dall'oceano su quattro lati. Ha solo un piccolo lembo di terra da raggiungere, la parte principale. La Crimea è enorme. Ma collega la parte dell'Ucraina di cui parliamo ora", ha affermato il capo della Casa Bianca.

