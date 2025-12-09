La Francia restituisce alla Mongolia lo scheletro di un dinosauro 

AGI - La Francia oggi dovrebbe restituire alla Mongolia uno scheletro di dinosauro di 70 milioni di anni fa, trafugato nel deserto del Gobi e sequestrato dalla dogana francese.
Il fossile "estremamente raro" di un Tarbosaurus baatar, considerato il cugino asiatico del temibile Tyrannosaurus rex, è stato sequestrato dalle autorità francesi nel 2015.
La ministra dei Conti Pubblici, Amelie de Montchalin, avrebbe dovuto consegnarlo, insieme a circa altri 30 oggetti, tra cui uova di dinosauro, più tardi in giornata. Erano stati trafugati dal deserto del Gobi prima di attraversare la Corea del Sud e confiscati dalla dogana durante un sequestro nella città centrale di Gannat nel febbraio 2015.
"Si tratta di un Tarbosaurus intero, che aveva un valore stimato intorno ai 700.000 euro al momento del sequestro, ma da allora il mercato è esploso, quindi potremmo dire che oggi vale due o tre volte tanto", ha dichiarato ieri Sophie Hocquerelle, responsabile della comunicazione della dogana francese, alla televisione France 2. Ha descritto il ritrovamento come "una scoperta eccezionale".
Il Tarbosaurus bataar visse durante il Cretaceo e scomparve circa 65 milioni di anni fa. Non sono stati segnalati esemplari di T. bataar al di fuori dell'Asia. Migliaia di antichi fossili sono scomparsi dalla Mongolia da quando l'esploratore americano Roy Chapman Andrews - presumibilmente l'ispirazione per il personaggio cinematografico di Indiana Jones - vi scopri' uova di dinosauro un secolo fa. Da allora, paleontologi e contrabbandieri si sono riversati nel deserto.
Il governo mongolo ha cercato di recuperare i reperti perduti, sperando di riportare a casa fossili a lungo conservati in musei stranieri e nelle vetrine dei collezionisti privati. I fossili devono essere autorizzati per l'esportazione e senza tale licenza vengono solitamente restituiti al paese di origine. I dinosauri sono comparsi per la prima volta almeno 230 milioni di anni fa, mentre si ritiene che i primi esseri umani siano apparsi sulla Terra solo circa sei milioni di anni fa. Nel 2021, il più grande scheletro di triceratopo mai rinvenuto al mondo, lungo otto metri, è stato venduto all'asta a Parigi per la cifra record di 6,6 milioni di euro.