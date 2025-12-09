A Celleno un Natale da record: 300 metri di albero e 2 km di luci illuminano la Tuscia

AGI - Celleno, il piccolo borgo della provincia di Viterbo noto per il suo suggestivo “paese fantasma”, accende il Natale con un’iniziativa senza precedenti: domenica 7 dicembre, è stato illuminato il più grande albero di Natale luminoso della provincia, una scenografica installazione lunga oltre 300 metri che domina la vallata e ridisegna il profilo del territorio con più di 2 chilometri di luci.
L'opera monumentale, nota come “Il Gigante Incantato”, concepita per essere visibile anche da grande distanza, è capace di offrire nelle ore serali un meraviglioso spettacolo osservabile da diversi punti panoramici del paese, trasformando il territorio in un autentico scenario fiabesco. Sarà possibile ammirare “Il Gigante Incantato” fino al 6 gennaio 2026. L’attivazione è avvenuta alla presenza del sindaco di Celleno Luca Beraldo e del consigliere regionale Daniele Sabatini.
Celleno, il borgo fantasma e l'attrattiva turistica
Celleno, anche noto come "Il borgo fantasma", nominato dal Telegraph tra i 25 paesi più belli d'Italia persi nel tempo, è raggiungibile da Roma con 90 minuti di auto.
Il significato profondo dell'iniziativa
«Questa iniziativa – afferma il sindaco Luca Beraldo – nasce innanzitutto dal desiderio di celebrare il Santo Natale e di mantenere vivo il legame con le nostre origini. Vogliamo offrire alla comunità un momento in cui riscoprire il senso autentico delle festività, intrecciando la nostra storia con una proposta capace di valorizzare il territorio. Il borgo diventerà un luogo pulsante, dove memoria e innovazione si incontrano in un equilibrio armonioso».
Un ricco programma di appuntamenti per la Tuscia
L’accensione del grande albero luminoso, anticipata rispetto al weekend dell’Immacolata, segna l’avvio di un ricco programma di appuntamenti.
«La manifestazione – prosegue Beraldo – non è soltanto un evento natalizio: è un progetto che mira a mettere in risalto il patrimonio culturale e paesaggistico di Celleno, rafforzando il suo ruolo come punto di riferimento turistico e culturale della Tuscia. Vogliamo creare un’esperienza che unisca autenticità, emozione e partecipazione».
Eventi, mercatini e prodotti locali
Durante i giorni della festa, il borgo si animerà con mercatini artigianali, spettacoli musicali, performance dal vivo, degustazioni di prodotti locali e attività rivolte ai più piccoli: un insieme di iniziative pensato per offrire un’atmosfera accogliente e coinvolgente.
Tradizione, innovazione e futuro dei borghi
Il Gigante Incantato continuerà a brillare ogni sera fino al 6 gennaio 2026, diventando il simbolo luminoso di un paese che sceglie di raccontarsi attraverso la luce, la storia e il senso di comunità.
«Con questo appuntamento – conclude il sindaco Beraldo – vogliamo ribadire quanto sia fondamentale prendersi cura dei nostri borghi e trasformarli in luoghi vivi, capaci di attrarre e affascinare. In un momento storico in cui molti piccoli centri rischiano l’oblio, Celleno dimostra che unendo tradizione e innovazione si può generare nuova energia. Il Gigante Incantato è un messaggio di speranza, un invito a credere nel valore delle nostre radici e nel futuro della Tuscia».