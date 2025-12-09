Australia, da domani saranno vietati i social per gli under 16 

AGI - L'Australia si prepara a diventare il primo Paese a introdurre un'età minima per l'uso dei social media. A seguito del divieto che entrerà in vigore domani, Instagram, TikTok e YouTube saranno costrette a bloccare oltre un milione di account.
"I giovani adolescenti australiani saranno presto risparmiati dallo scorrere senza fine online", ha dichiarato il primo ministro Anthony Albanese. A partire dalle 14, dieci delle piattaforme più grandi dovranno dunque bloccare gli australiani sotto i 16 anni, o saranno multate fino a 49,5 milioni di dollari australiani (33 milioni di dollari).
La legge ha ricevuto dure critiche da parte delle principali aziende tecnologiche e sostenitori della libertà di parola, ma è stata lodata da genitori.
"Sebbene l'Australia sia la prima ad adottare tali restrizioni, è improbabile che sia l'ultima", ha detto Tama Leaver, professoressa di studi su internet alla Curtin University. "I governi di tutto il mondo stanno osservando come il potere delle Big Tech sia stato conquistato con successo. Il divieto dei social media in Australia è proprio il canarino nella miniera di carbone."
Un portavoce del governo britannico, che a luglio ha iniziato a obbligare i siti web che ospitano contenuti pornografici a bloccare gli utenti sotto i 18 anni, ha dichiarato di "monitorare da vicino l'approccio dell'Australia alle restrizioni di età."