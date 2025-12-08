Trump: "Deluso da Zelensky". E il leader ucraino vola a Londra

AGI - Il leader ucraino Volodymyr Zelensky incontra gli alleati europei a Londra, dopo che il presidente Donald Trump lo ha accusato di non aver letto la proposta statunitense per porre fine alla guerra con la Russia. Ciò arriva dopo giorni di colloqui tra funzionari ucraini e statunitensi a Miami terminati sabato senza apparenti progressi, con Zelensky impegnato in ulteriori negoziati.
Il presidente ucraino sarà accolto a Londra dal Primo Ministro britannico Keir Starmer, insieme al cancelliere tedesco e al presidente francese per discutere i negoziati. Nel frattempo, la Segretaria agli Esteri britannica Yvette Cooper è attesa a Washington, dove incontrerà il suo omologo americano Marco Rubio. "Regno Unito e Stati Uniti riaffermeranno il loro impegno a raggiungere un accordo di pace in Ucraina", ha dichiarato il Foreign Office di Londra, annunciando la visita di Cooper. Nel frattempo, Mosca ha continuato a colpire il suo vicino, ferendo almeno nove persone durante la notte da domenica a lunedì, secondo quanto riferiscono funzionari ucraini.
Trump deluso da Zelensky
Zelensky ha detto di essersi unito ai suoi negoziatori per un confronto "molto sostanziale e costruttivo" con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner durante i negoziati di Miami. "L'Ucraina è impegnata a continuare a lavorare onestamente con la parte americana per portare una vera pace", ha dichiarato Zelensky su Telegram, aggiungendo che le parti hanno concordato "sui prossimi passi e sul formato dei colloqui con l'America". Ma Trump ha criticato il suo omologo ucraino domenica, dicendo ai giornalisti: "Devo dire che sono un po' deluso dal fatto che il presidente Zelensky non abbia ancora letto la proposta, era solo poche ore fa". Witkoff e Kushner avevano incontrato il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino la scorsa settimana, con Mosca che aveva respinto parti della proposta statunitense. Il presidente francese Emmanuel Macron, prima dei colloqui di lunedì, ha criticato quella che ha definita la "escalation della Russia". "Continueremo questi sforzi con gli americani per fornire all'Ucraina garanzie di sicurezza, senza le quali non sarà possibile una pace solida e duratura", ha scritto Macron su X. Ha aggiunto: "Dobbiamo continuare a esercitare pressione sulla Russia affinché la costringa a scegliere la pace."
Il piano di pace di Washington e le garanzie di sicurezza
Il piano iniziale di Washington per porre fine a una guerra durata quasi quattro anni prevede la cessione di territori che la Russia non era riuscita a conquistare sul campo di battaglia in cambio di promesse di sicurezza che non raggiungevano le aspirazioni di Kiev di entrare nella NATO. Ma la natura delle garanzie di sicurezza che l'Ucraina potrebbe ottenere è finora avvolta nell'incertezza, oltre a un piano iniziale che prevedeva che i jet per difendere Kiev potessero essere dislocati in Polonia. Trump ha avuto un atteggiamento altalenante con l'Ucraina da quando è tornato al governo a gennaio, inizialmente abbracciando Putin e rimproverando Zelensky per non essere grato per il sostegno degli Stati Uniti. Ma si è anche detto frustrato dal fatto che i suoi tentativi di convincere Putin a porre fine alla guerra, incluso un vertice in Alaska, non abbiano prodotto risultati e recentemente ha imposto sanzioni alle compagnie petrolifere russe.