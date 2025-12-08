Ignorano il divieto, quattro turisti uccisi a Tenerife da un'onda anomala

AGI - Quattro turisti sono morti sull'isola spagnola di Tenerife travolti da un'onda anomala. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza.
L'incidente è avvenuto ieri. Secondo alcuni testimoni, alcuni villeggianti hanno ignorato l'allerta per possibili onde eccezionali, dai 2 ai 3,5 metri, diramato già venerdì dalle autorità locali e sono entrati nella piscina naturale dell'Isola del Granchio, sulla costa di Los Gigantes, nel comune di Santiago del Teide.
Dinamica dell'incidente e vittime
Verso le 16:00 ora locale, una grande onda si è abbattuta sulla spiaggia e non ha lasciato scampo ai quattro turisti. Tre sono morti sul colpo – due rumeni e uno slovacco – mentre una donna, colpita da arresto cardiocircolatorio, è deceduta nella notte in ospedale.
Ricerche e bilancio attuale
Le autorità stanno ancora cercando una persona scomparsa ed è possibile che ve ne siano altre finite in mare, ha spiegato un portavoce. Un altro ferito grave è ancora ricoverato. L'episodio sottolinea la pericolosità delle onde anomale e l'importanza di rispettare le allerte meteo diramate a Tenerife.