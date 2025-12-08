Lo strano regalo a Papa Leone: un tosaerba personalizzato

AGI - Non c'è fine alla fantasia, soprattutto quando si parla di regali. Stavolta protagonista è Papa Leone che da un produttore ceco ha visto recapitarsi uno speciale tosaerba personalizzato con lo stemma vaticano. Un pezzo unico che andrà a beneficio dei giardinieri vaticani. L’edizione personalizzata per il Vaticano è un pezzo unico che non sarà messo in produzione standard. I giardinieri del Vaticano utilizzeranno quindi un originale esclusivo, costruito appositamente per le loro esigenze.
Sul sito della casa produttrice con sede in Moravia si legge: "Il tosaerba Electra 2.0, realizzato su misura, è stato creato grazie alla stretta collaborazione tra i team di design e produzione di Swardman. Il cesto raccoglierba porta lo stemma della Santa Sede, simbolo dell’unione tra tradizione, artigianalità e attenzione ai dettagli. L’Electra 2.0 è stato scelto principalmente per la sua silenziosità, il taglio preciso e l’eleganza senza tempo, tutte caratteristiche che si integrano perfettamente con l’atmosfera dei Giardini Vaticani".
"È per noi un immenso onore che i prati del Vaticano vengano ora curati da un tosaerba Swardman di produzione ceca. Questo momento rappresenta il riconoscimento di anni di lavoro del nostro team e conferma che anche una piccola azienda ceca può raggiungere una dimensione globale. Swardman ha sempre incarnato calma, armonia e integrità – ed è proprio questo il valore che questo momento simboleggia", afferma Michael Suchanka, CEO di Swardman.
