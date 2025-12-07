Cremlino: "La nuova strategia Usa è in linea con quella russa"

AGI - La nuova strategia di sicurezza statunitense "è in larga parte in linea con la visione della Russia". Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista a Rossiya 1. "L'attuale amministrazione [statunitense] è molto diversa dalle precedenti e, naturalmente, la posizione politica interna del presidente Trump è forte, il che gli offre l'opportunità di adattare il concetto in linea con la sua visione", ha affermato Peskov intervistato da Pavel Zarubin. Tali aggiustamenti "sono ampiamente in linea anche con la nostra visione", ha affermato Peskov.
"Si può forse sperare che ciò possa fungere da modesta garanzia che sia possibile continuare a lavorare insieme in modo costruttivo almeno nella ricerca di una soluzione pacifica in Ucraina", ha concluso il portavoce.
Peskov ha mostrato apprezzamento per il passaggio del documento sull'impegno a non espandere la Nato ma ha avvertito che a contare saranno, come sempre, i risvolti pratici. "Di certo contiene parole sfavorevoli a uno scontro e favorevoli al dialogo e all'istituzione di relazioni positive", ha proseguito il funzionario russo. "Se da una parte ciò è incoraggiante, dall'altra sappiamo cosa accade quando tutto viene scritto in maniera molto bella e teorica ma quella loro struttura chiamata 'Stato profondo' fa tutto in modo diverso", ha detto ancora Peskov, "per questo abbiamo bisogno di seguire con attenzione l'applicazione concreta che questo concetto troverà".