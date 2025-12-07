E' ufficiale: Justin Trudeau e Katy Perry stanno insieme
E' ufficiale: Justin Trudeau e Katy Perry stanno insieme
Home>Estero

E' ufficiale: Justin Trudeau e Katy Perry stanno insieme

Foto sui social dell'ex premier canadese e della cantante americana
E' ufficiale: Justin Trudeau e Katy Perry stanno insieme
Foto tratta dal profilo X di Kishida - Trudeau e Perry in posa accanto all'ex primo ministro giapponese Fumio Kishida e alla moglie
justin trudeau katy perry
di lettura

AGI - L'ex primo ministro canadese Justin Trudeau e la cantante americana Katy Perry hanno ufficializzato la loro relazione sui social media, poche settimane dopo la loro prima apparizione pubblica sul red carpet di Parigi.

ADV

In una serie di foto e video pubblicati ieri sul suo account Instagram, con la didascalia "A Tokyo in tour e altro ancora", la cantante di successi come "I Kissed a Girl" e "California Gurls" è apparsa nella capitale giapponese con Justin Trudeau, posando guancia a guancia, mangiando sushi e dando le spalle all'obiettivo, uno accanto all'altro, in un museo.

ADV

Commenti e conferme ufficiali

All'inizio della settimana, lo stesso Justin Trudeau ha commentato una foto della coppia in posa accanto all'ex primo ministro giapponese Fumio Kishida e a sua moglie, pubblicata dal leader giapponese. "Katy ed io eravamo entusiasti di avere l'opportunità di sederci accanto a te", ha scritto su X.

L'ex politico 53enne e la cantante 41enne sono stati avvistati mano nella mano a fine ottobre sul red carpet di un cabaret parigino. Justin Trudeau si è dimesso da primo ministro a marzo, dopo dieci anni alla guida del Canada. Lui e sua moglie, Sophie Grégoire, che hanno tre figli, hanno annunciato la separazione nell'estate del 2023.

Katy Perry ha avuto una relazione con l'attore britannico Orlando Bloom e hanno una figlia. Ad aprile, la pop star ha preso parte a una missione spaziale tutta al femminile a bordo del razzo Blue Origin del miliardario Jeff Bezos.

ADV