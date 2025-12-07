E' ufficiale: Justin Trudeau e Katy Perry stanno insieme

AGI - L'ex primo ministro canadese Justin Trudeau e la cantante americana Katy Perry hanno ufficializzato la loro relazione sui social media, poche settimane dopo la loro prima apparizione pubblica sul red carpet di Parigi.
In una serie di foto e video pubblicati ieri sul suo account Instagram, con la didascalia "A Tokyo in tour e altro ancora", la cantante di successi come "I Kissed a Girl" e "California Gurls" è apparsa nella capitale giapponese con Justin Trudeau, posando guancia a guancia, mangiando sushi e dando le spalle all'obiettivo, uno accanto all'altro, in un museo.
Commenti e conferme ufficiali
All'inizio della settimana, lo stesso Justin Trudeau ha commentato una foto della coppia in posa accanto all'ex primo ministro giapponese Fumio Kishida e a sua moglie, pubblicata dal leader giapponese. "Katy ed io eravamo entusiasti di avere l'opportunità di sederci accanto a te", ha scritto su X.
L'ex politico 53enne e la cantante 41enne sono stati avvistati mano nella mano a fine ottobre sul red carpet di un cabaret parigino. Justin Trudeau si è dimesso da primo ministro a marzo, dopo dieci anni alla guida del Canada. Lui e sua moglie, Sophie Grégoire, che hanno tre figli, hanno annunciato la separazione nell'estate del 2023.
Katy Perry ha avuto una relazione con l'attore britannico Orlando Bloom e hanno una figlia. Ad aprile, la pop star ha preso parte a una missione spaziale tutta al femminile a bordo del razzo Blue Origin del miliardario Jeff Bezos.