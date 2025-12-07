Musk insiste: "In Ue è praticamente il quarto Reich"

AGI - Dopo aver auspicato la dissoluzione dell'Unione Europea, Elon Musk insiste e ricondivide su X un'immagine che mostra la bandiera Ue che si solleva e mostra lo stendardo nazista con la svastica. Il profilo originale, tale 'Alice Smith', aveva corredato l'immagine con il commento 'Il quarto Reich' e Musk l'ha ritwittata con la chiosa "praticamente".
Il paragone tra l'Unione Europea e il regime hitleriano è un pilastro della propaganda russa recente che affonda le radici nel dopoguerra, quando l'Unione Sovietica aveva preso il controllo dell'Europa orientale (il muro di Berlino era stato battezzato, ad esempio, 'Barriera di difesa antifascista' dal governo della Ddr). Lo stesso profilo 'Alice Smith', che appare basato nel Regno Unito, mostra un orientamento filorusso e condivide, tra gli altri, post del filosofo Aleksandr Dugin che invita gli europei all'insurrezione e contributi ascrivibili al nazionalismo serbo.
Ieri, all'indomani della multa da 120 milioni di euro imposta dalla Commissione europea a 'X' per la violazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della Legge sui servizi digitali (DSA), Musk aveva detto: "L'Europa? Deve essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i loro popoli".
Musk aveva evocato i "commissari della Stasi" e spiegato che "l'UE ha imposto questa multa folle non solo a X, ma anche a me personalmente, il che è ancora più folle!". Pertanto, aveva aggiunto, "sembrerebbe appropriato applicare la nostra risposta non solo all'UE, ma anche alle persone che hanno intrapreso questa azione contro di me".
L'effetto Streisand e la dottrina America First
Tanti post, tra cui quello in cui "la burocrazia UE sta portando l'Europa alla morte", ma anche quello in cui il miliardario cita l'"Effetto Streisand", riferendosi all'interessante fenomeno secondo il quale un tentativo di bloccare o mantenere il riserbo su un'informazione scatena l'effetto contrario. "I commissari della Stasi risvegliati dall'UE stanno per comprendere appieno il significato dell''Effetto Streisand'", ha esclamato Musk. L'ira di Musk si scatena insieme a quella dell'America di Trump che, rendendo pubblica la nuova Strategia di sicurezza nazionale USA, traduce di fatto la dottrina dell'America First, in un'ondata di diffidenza e scetticismo contro l'Unione europea.