Musk insiste: "In Ue è praticamente il quarto Reich"

Musk aveva evocato i "commissari della Stasi" e spiegato che "l'UE ha imposto questa multa folle non solo a X, ma anche a me personalmente, il che è ancora più folle!". Pertanto, aveva aggiunto, "sembrerebbe appropriato applicare la nostra risposta non solo all'UE, ma anche alle persone che hanno intrapreso questa azione contro di me".