Tornano i 100 presepi in Vaticano da 23 paesi nel mondo

AGI - Un presepe realizzato in un bottale da conceria, un altro riprodotto sulla parte anteriore di un autobus Atac; due di grandi dimensioni (uno tradizionale messicano e l'altro raffigurante una Roma "scomparsa") e alcuni presepi meccanici. Ma anche tante Natività realizzate con materiali molto diversi tra loro come la carta giapponese, la seta, la resina, il polistirolo, la lana, la fibra di cocco e di banana, il vetro.
Torna con l'ottava edizione, nel contesto della Rassegna culturale "Giubileo è cultura", l'Esposizione Internazionale 100 Presepi in Vaticano, mostra che raccoglie opere realizzate da artisti di tutto il mondo, che hanno espresso la propria creatività nella rappresentazione delle scene della Natività.
L'inaugurazione l'8 dicembre
L'inaugurazione, aperta a tutti, si terrà lunedì 8 dicembre alle ore 16 presso il Colonnato di sinistra del Bernini, in piazza San Pietro a Roma, dove, come ormai da tradizione, è allestita la Mostra. Saranno presenti monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, e responsabile dell'organizzazione del Giubileo, insieme ad alcuni membri del Dicastero.
La cerimonia sarà allietata da una rappresentazione folcloristica tradizionale a cura dell'Ambasciata del Messico presso la Santa Sede.
Quest'anno saranno esposti 132 presepi, provenienti da 23 Paesi del mondo, tra cui molti Paesi europei, come Italia, Francia, Croazia, Polonia, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Romania, Svizzera e del mondo, come Stati Uniti, Perù, Eritrea, Corea, Venezuela, Taiwan, Brasile, Giappone, Filippine, Indonesia, Paraguay, India. Molte di queste Nazioni sono rappresentate dalle rispettive Ambasciate presso la Santa Sede, che si sono incaricate di promuovere l'evento nei propri Paesi. Tra queste le Ambasciate del Messico, Francia, Croazia, Indonesia, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Taiwan, Paraguay.
La Mostra resterà aperta dalle ore 16 di lunedì 8 dicembre, alle ore 19 di giovedì 8 gennaio 2026.
L'ingresso, per tutta la durata dell'esposizione sarà libero, gratuito e senza necessità di prenotazione. La Mostra sarà aperta tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 19, tranne il 24 dicembre e il 31 dicembre, quando l'orario di chiusura sarà anticipato alle ore 17. L'ultimo ingresso è sempre previsto non oltre 15 minuti prima dell'orario di chiusura. I volontari del Dicastero per l'Evangelizzazione saranno presenti per tutta la durata dell'evento per offrire un servizio di accoglienza.