Venduto all'asta il cappello di Indiana Jones per 418mila euro

AGI - Il cappello indossato da Harrison Ford nel film 'Indiana Jones e il tempio maledetto' è stato venduto a un'asta di Londra per 365.400 sterline (circa 418.000 euro). Il 'fedora', diventato uno dei simboli del personaggio insieme al celebre frustino, è stato il pezzo più costoso della prima giornata di una vendita che comprende 2.342 oggetti provenienti dal mondo del cinema: abiti di scena, poster, accessori e materiali utilizzati in film storici. L'asta, interamente virtuale, è organizzata da Propstore, casa specializzata in cimeli cinematografici e musicali contemporanei.
Il cappello, lotto numero 220, è un fedora di feltro con nastro marrone scuro, conservato in condizioni quasi perfette e con un'usura minima. Fu realizzato su misura dalla storica azienda 'Herbert Johnson Hat Company' di Londra, per ricalcare il più fedelmente possibile quello apparso nel primo capitolo della saga, 'I predatori dell'arca perduta'. Tra gli altri oggetti che hanno raggiunto cifre elevante figurano il costume da elfo di Buddy indossato da Will Ferrell in 'Elf', venduto per 239.000 sterline (273.000 euro), e l'iconico hoverboard di Marty McFly, utilizzato da Michael J. Fox in 'Ritorno al futuro II e III', battuto a 233.100 sterline (266.885 euro). A spuntare 201.000 sterline (230.000 euro) è stata invece una replica di un doblone d'oro spagnolo apparso ne 'I Goonies'. Resta ancora da vendere uno dei lotti più attesi, il numero 348: la carabina di Boba Fett, usata da Jeremy Bulloch in 'Star Wars: L'Impero colpisce ancora', stimata tra 350.000 e 700.000 sterline. Il prezzo finale sarà noto domani.