La spettacolare tripla eruzione del vulcano delle Hawaii

AGI - La lava viene espulsa a oltre 350 metri di altezza: le spettacolari immagini del vulcano Kilauea, uno dei più attivi al mondo, in eruzione da quasi un anno nell'arcipelago hawaiano (Usa), sono state pubblicate oggi dall'U.S. Geological Survey (USGS).
Il vulcano americano sta vivendo la sua 38esima colata di lava dallo scorso dicembre, quando è entrata in attività per la prima volta. L'attuale episodio è iniziato stamattina "intorno alle 8:45", ora locale, e "tre bocche stanno attualmente producendo fontane" di lava, la più alta delle quali ha raggiunto quasi 370 metri, secondo l'USGS.
"Questa tripla eruzione è un evento estremamente raro ed è la prima volta che viene osservata durante questa eruzione", ha osservato l'USGS. "Lava e pomice hanno distrutto una delle telecamere che trasmetteva immagini in diretta del vulcano dall'interno dell'area protetta poco prima delle 10 del mattino", ha dichiarato l'istituto. L'USGS ritiene che questa "potrebbe essere un'altra eruzione relativamente breve, della durata inferiore alle 6-8 ore, simile alla precedente" di novembre.
Il Kilauea erutta quasi ininterrottamente dal 1983. E' uno dei sei vulcani attivi delle Hawaii, insieme al Mauna Loa, il più grande del mondo. Sebbene sia più piccolo, il Kilauea è più attivo ed è una popolare destinazione turistica nota per le sue spettacolari eruzioni laviche