Teca con i gioielli della Corona inglese imbrattata a Londra (VIDEO)
Teca con i gioielli della Corona inglese imbrattata a Londra (VIDEO)

Il gruppo che ha rivendicato l'azione come forma di disobbedienza civile si chiama Take Back Power
Massimo Maugeri
AGI - Quattro persone sono state arrestate a Londra con l'accusa di aver lanciato del cibo contro la teca che contiene i gioielli della Corona nella Tower of London. "Quattro manifestanti sono stati arrestati in seguito a un danneggiamento criminale alla Torre di Londra" ha dichiarato la polizia. Il gruppo che ha rivendicato l'azione come forma di disobbedienza civile si chiama Take Back Power e ha pubblicato un video dell'azione su X, affermando che i suoi attivisti hanno lanciato crema pasticcera e crumble di mele contro la teca.

