Sparatoria in un ostello a Pretoria: 11 morti e 25 feriti

AGI - Sudafrica sotto shock dopo che uomini armati hanno fatto irruzione in un ostello a Pretoria, uccidendo almeno 11 persone, tra cui un bambino di tre anni, e causando almeno 25 feriti. Lo ha riferito la portavoce della polizia, Athlenda Mathe, sottolineando che in tutto una ventina di persone sono state coinvolte, di cui dieci sono morte e altre 14 rimaste ferite quindi ricoverate d'urgenza.
Il fatto si è verificato al Saulsville Hostel di Atteridgeville, a ovest di Pretoria, capitale del Sudafrica. Secondo altre informazioni diffuse dalla stampa locale, la sparatoria sarebbe scoppiata intorno alle 4 di questa mattina, affermano i servizi di emergenza.
"Il commissario distrettuale, il maggior generale Thine è sul posto", ha precisato la portavoce Mathe. Non sono disponibili ulteriori dettagli sull'incidente, attualmente oggetto di indagini. La criminalità armata è un problema grave in Sudafrica, alimentato da armi da fuoco illegali, attività di gang e una storia di violenza, con sparatorie quotidiane a livelli che non si vedevano dagli anni '90.
