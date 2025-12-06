Kate brilla con gli orecchini "Tsar Star" da 11mila sterline

AGI - Era destinata a essere la protagonista indiscussa della serata, e non ha deluso le aspettative. Quando Kate Middleton ha varcato la soglia dell'Abbazia di Westminster per il suo ormai tradizionale concerto di canti natalizi, l'atmosfera si è accesa. Ma non è stata solo la sua presenza a illuminare la fredda serata londinese. A catturare ogni flash sono stati dei gioielli "celestiali" dal valore da capogiro.
Per la sua quinta edizione di "Together At Christmas", la Principessa del Galles, 43 anni, ha scelto di brillare letteralmente. Se l'outfit invernale era impeccabile, con un elegante cappotto verde scuro impreziosito da un collo in pelliccia sintetica nera, scelta chic e consapevole per proteggersi dal gelo, sono stati gli accessori a raccontare la vera storia di stile.
Kate ha sfoggiato gli orecchini "Tsar Star": pendenti in oro bianco e diamanti caratterizzati da una stella a otto punte (un ottagono esclusivo). Il valore? Ben 11.195 sterline. Ma per gli osservatori reali più attenti, il vero valore è nel dettaglio sentimentale. Gli orecchini, infatti, sono firmati da Robinson Pelham, lo stesso gioielliere che creò i preziosi gioielli indossati dalla Principessa nel giorno del suo matrimonio con William. Un cerchio che si chiude, unendo passato e presente in un unico tocco di luce. Al di là dei diamanti, l'immagine più potente della serata è stata quella dell'unità familiare. È stata la prima volta, di fatti, che i Principi del Galles sono stati visto completo in pubblico dal Trooping the Colour dello scorso giugno.
L'unità familiare al concerto di Natale
Arrivata in anticipo per supervisionare gli ultimi dettagli, Kate ha accolto il marito e i figli all'auto con un calore che ha infranto il protocollo rigido a favore dell'affetto materno con sorrisi radiosi e abbracci stretti. George (12 anni), Charlotte (10) e il piccolo Louis (7) hanno poi accompagnato i genitori verso il "Connection Tree". In un momento di pura magia natalizia, i bambini hanno appeso dei cartoncini rossi con i loro nomi scritti a mano sulla catena di carta che adornava l'albero, simbolo del potere dell'unione e della comunità.
Ospiti vip e momenti toccanti
L'evento non è stato privo di colpi di scena e incontri vip. Un piccolo dramma dell'ultimo minuto ha tenuto tutti col fiato sospeso: l'amata attrice di Ted Lasso, Hannah Waddingham, ha dovuto dare forfait a causa della voce compromessa dalle troppe riprese. Ma lo spettacolo deve continuare, e il cantante Zak Abel ha salvato la serata con una versione da brividi di Silent Night. Tra gli ospiti, un divertente siparietto ha coinvolto Eugene Levy. La star di Schitt's Creek, che aveva recentemente ospitato William nel suo show The Reluctant Traveller, è stato una sorpresa anche per lo staff. Tra i momenti più toccanti, l'incontro con Steven Frank, sopravvissuto all'Olocausto che Kate aveva fotografato nel 2020 (che l'ha stretta in un abbraccio commosso), e la lettura sull'amore scritta e interpretata da Kate Winslet. L'attrice premio Oscar ha ricordato a tutti che "l'amore non sempre arriva avvolto in nastri colorati", ma si trova nei piccoli gesti di gentilezza quotidiana.
I veri protagonisti: eroi della comunità
Nonostante il parterre che includeva i Middleton al completo e i cugini Zara e Mike Tindall (assenti invece Beatrice ed Eugenie), Kate ha voluto che i riflettori fossero puntati altrove. I veri Vip erano i 1.600 ospiti "comuni" invitati per il loro straordinario lavoro nelle comunità. Storie come quella di Anna e Jonathan Cordiner dell'Aberdeenshire, che dopo aver perso tragicamente la figlia di due anni per un tumore, hanno trasformato il dolore in speranza fondando Kayleigh's Wee Stars, donando oltre un milione di sterline alle famiglie con bambini malati terminali. È per loro che Kate ha organizzato tutto questo. E vedendola sorridere tra la folla, luminosa nei suoi diamanti ma accessibile nei suoi gesti, si capisce perché questo evento sia diventato, come ha confessato lei stessa al cantante dei Bastille, "una vera e propria tradizione" di cui i suoi figli sono entusiasti.