Corrono la maratona senza hijab: si apre il procedimento in Iran

All'inizio di questa settimana, la maggioranza dei legislatori ha accusato la magistratura di non aver rispettato la legge sull'hijab. Il presidente della Corte suprema Gholamhossein Mohseni Ejei ha successivamente chiesto un'applicazione più rigorosa. Il governo iraniano, guidato dal presidente Masoud Pezeshkian, si è rifiutato di ratificare un disegno di legge approvato dal parlamento che avrebbe imposto sanzioni severe per le donne che non rispettano le regole sull'abbigliamento. Nel maggio 2023, il capo della federazione iraniana di atletica leggera si è dimesso dopo che alcune donne senza velo hanno preso parte a un evento sportivo nella città meridionale di Shiraz.