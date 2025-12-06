La parola del 2025 in Russia è "ansia"

AGI - "Ansia" è la parola dell'anno 2025 in Russia. È quanto emerge da un sondaggio promosso dalla casa editrice russa Lingua, dalla casa editrice Mir i Obrazovanie e dal progetto filologico Skvortsov Readings.
La parola dell'anno è stata scelta dagli utenti di Internet tramite una votazione sul sito web della libreria Chitai-Gorod da aprile a dicembre 2025. "La parola "ansia" ha ricevuto il maggior numero di voti (36%), riflettendo lo stato emotivo della società nel 2025", si legge in una dichiarazione degli organizzatori dell'iniziativa citata da Ria Novosti.
Il significato del voto e le parole alternative
Il fatto che "Ansia" abbia ottenuto il 36% dei voti sottolinea una preoccupazione diffusa e uno stato di incertezza percepito dalla popolazione russa. Gli organizzatori hanno specificato che il risultato riflette lo stato emotivo della società nel corso del 2025. Le altre parole sottoposte al voto degli utenti, che non hanno raggiunto la maggioranza, erano: "Fede", "Affare", "Imbarazzo", "Amore", "Pace", "Speranza", "Aspettativa", "Cambiamento" e "Vittoria". Questo elenco di alternative offre uno spaccato interessante sulle priorità e i sentimenti che hanno caratterizzato l'anno in Russia.