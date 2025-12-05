L'Ue multa Musk: 120 milioni euro a X per violazione 

AGI - La Commissione europea ha inflitto a X la prima multa nell'ambito del Digital Services Act (DSA), pari a 120 milioni di euro, per tre violazioni principali: design ingannevole legato alla spunta blu, archivio pubblicitario non conforme e ostacoli all'accesso ai dati pubblici per i ricercatori.
Questa decisione chiude parzialmente l'indagine aperta nel dicembre 2023, mentre restano in corso gli accertamenti sul trattamento dei contenuti illegali e sul funzionamento dell'algoritmo della piattaforma.
Uso ingannevole della spunta blu
Secondo la Commissione, l'uso da parte di X del "segno di spunta blu" per gli "account verificati" inganna gli utenti. Ciò viola l'obbligo imposto dal DSA alle piattaforme online di vietare pratiche di progettazione ingannevoli sui propri servizi. Su X, chiunque può pagare per ottenere lo stato "verificato" senza che l'azienda verifichi in modo significativo chi si cela dietro l'account, rendendo difficile per gli utenti valutare l'autenticità degli account e dei contenuti con cui interagiscono. Questo inganno espone gli utenti a truffe, incluse frodi di impersonificazione e altre forme di manipolazione. Sebbene il DSA non imponga la verifica degli utenti, vieta chiaramente alle piattaforme online di affermare falsamente che gli utenti sono stati verificati, quando tale verifica non è stata effettivamente effettuata.
Trasparenza pubblicitaria e accesso ai dati
Inoltre, l'archivio pubblicitario (recovery pubblicitario) di X non soddisfa i requisiti di trasparenza e accessibilità del DSA. Infine, X non rispetta gli obblighi previsti dal DSA per garantire ai ricercatori l'accesso ai dati pubblici della piattaforma. Ad esempio, i termini di servizio di X vietano ai ricercatori idonei di accedere in modo indipendente ai suoi dati pubblici, anche tramite scraping.
Calcolo delle sanzioni e scadenze
Funzionari della Commissione sottolineano che le multe non sono calcolate come percentuale del fatturato, ma devono essere "proporzionate" alla gravità dell'infrazione, purché sotto il tetto del 6%. X avrà 60 giorni per indicare le misure correttive sulla spunta blu e 90 giorni per quelle relative a pubblicità e dati. In caso di mancato adeguamento, potranno scattare ulteriori sanzioni.
Il caso tiktok e la trasparenza
In parallelo, Bruxelles ha chiuso con impegni il procedimento su TikTok, giudicando adeguato il pacchetto presentato dalla piattaforma per rendere l'archivio pubblicitario pienamente trasparente, aggiornato ogni 24 ore, consultabile e dotato di informazioni sui criteri di targeting.
La reazione politica: Vance e Musk
Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è tornato ad attaccare l'Unione europea, affermando che "l'UE impone la censura con la multa a X". Vance ha criticato la Commissione europea per aver multato X per non aver attuato la censura, aggiungendo che "l'UE dovrebbe sostenere la libertà di parola, non attaccare le aziende americane". Il post ha ricevuto la condivisione del proprietario di X, Elon Musk, che ha commentato positivamente.