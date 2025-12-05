Incontro tra Modi e Putin in India, "atmosfera amichevole" 

AGI - È iniziato al palazzo Hyderabad, sede del governo di Nuova Delhi, l'incontro ufficiale tra il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente russo Vladimir Putin, dopo il faccia a faccia informale di ieri durato circa due ore e mezza.
Nella precedente cerimonia di benvenuto, riporta Tass, Putin è stato accolto al palazzo presidenziale da Modi e dal presidente indiano Droupadi Murmu. Dopo l'esecuzione degli inni nazionali dei due Paesi, Putin ha visitato il memoriale di Mahatma Gandhi e ha posato per la foto ufficiale con Modi.
L'incontro privato di ieri tra i due leader ha dato la possibilità di "affrontare un gran numero di argomenti di comune interesse" e si è svolto "in un'atmosfera amichevole", scrivono i media statali russi. Sono ora in corso i colloqui ufficiali allargati alle delegazioni.
Modi, un incontro storico
"Sono fiducioso che il nostro vertice avrà un certo successo e la vostra visita odierna ha un significato davvero storico", ha detto Modi rivolto a Putin negli scambi iniziali, "lo sviluppo delle relazioni russo-indiane è un buon esempio per altre relazioni". Modi ha auspicato che l'incontro "dia nuovo impulso alla nostra cooperazione economica".
"Riponiamo grandi speranze nell'incontro di oggi e ci aspettiamo buoni risultati", ha aggiunto il primo ministro indiano, che ieri ha accolto personalmente il presidente russo al suo arrivo all'aeroporto militare di Palam.
I due leader avevano quindi lasciato la base sulla stessa auto bianca diretti verso la riunione informale che ha aperto la strada ai colloqui ufficiali ora in corso, prima in formato ristretto e poi allargati alle delegazioni.
"Durante questi contatti faccia a faccia vengono discusse le questioni più pressanti, sensibili e importanti delle relazioni bilaterali e della situazione internazionale", ha commentato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, "di fatto, durante questi incontri si fa politica".
L'incontro, ha aggiunto Ushakov, "era stato pianificato da tempo e riteniamo che avrà molto successo e che ci consentirà di intensificare le relazioni amichevoli tra i nostri due Paesi, che erano già in crescita".