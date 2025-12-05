Mondiali 2026, l'evento a Washington tra ritardi e problemi audio

AGI - Un ritardo di più di un'ora sulla tabella di marcia dell'evento e problemi audio stanno caratterizzando lo show del sorteggio per i Mondiali di calcio che si svolgeranno nel 2026 in Usa, Messico e Canada. Sui social molti utenti americani si chiedono se "tutto questo sia stato organizzato solo ieri". Intanto la cerimonia in corso al Kennedy Center di Washington va avanti.
Prima di procedere ai sorteggi, la FIFA ha conferito al presidente degli Stati Uniti Donald Trump il suo primo Premio per la Pace, un riconoscimento istituito a novembre dall'organismo di governo del calcio mondiale per riconoscere gli sforzi di coloro che contribuiscono a unire il mondo.
Il primo premio per la Pace a Trump
Il primo Premio per la Pace è stato assegnato durante l'estrazione per la Coppa del Mondo 2026, organizzata congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico, tenutasi presso il Kennedy Cultural Center di Washington.
Infantino: "Sarà la più grande Coppa del Mondo"
"Sarà la più grande Coppa del Mondo, il più grande evento sportivo che l'umanità abbia mai visto e vedrà mai. Dall'11 giugno al 19 luglio avremo un'estate bellissima, con un evento stellare: 7 milioni di persone riempiranno gli stadi e 6 miliardi di persone guarderanno l'evento da tutto il mondo. Lo dico nell'inglese americano: 104 Super Bowl in un mese, questa è la scala dell'evento che abbiamo organizzato". Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino nel discorso che ha preceduto il sorteggio della Coppa del Mondo 2026, in corso al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington. "La lingua del calcio è la lingua della passione, dell'amore e della felicità. La Fifa è il fornitore della felicità all'umanità da oltre 100 anni", ha aggiunto il numero 1 del calcio mondiale.
Andrea Bocelli apre la cerimonia
Con la sua esibizione Andrea Bocelli ha aperto la cerimonia del sorteggio della Coppa del Mondo 2026 di calcio a Washington. Il tenore italiano, sotto gli occhi del presidente statunitense Donald Trump, ha eseguito 'Nessun Dorma'. Il torneo iridato si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio tra Usa, Canada e Messico.
Donald Trump elogia il sorteggio
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha elogiato il sorteggio della Coppa del Mondo 2026, al suo arrivo a Washington per una cerimonia che tracerà il percorso verso la vittoria per i contendenti alla finale a 48 squadre. "È un grande giorno ed è uno sport fantastico, e sta davvero arrivando in America e nessuno avrebbe mai pensato che una cosa del genere potesse accadere", ha detto Trump mentre gli Stati Uniti si preparano a co-ospitare il torneo del 2026 con Messico e Canada.