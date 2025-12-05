A 69 anni si sposa la "Samantha" di Sex and the City
Kim Cattrall è convolata a nozze con un ingegnere del suono di 14 anni più giovane, Russell Thomas
AGI - Kim Cattrall, una delle protagoniste della leggendaria serie tv "Sex and the City", si è sposata in gran segreto a Londra. A 69 anni l'attrice, che nella serie recitava la parte della disinibita e libera Samantha Jones, è convolata a nozze con un ingegnere del suono di 14 anni più giovane, Russell Thomas. Al matrimonio, riportano i tabloid, hanno partecipato solo dodici invitati. La cerimonia si è svolta a Londra, al Chelsea Old Town Hall. I due convivevano da dieci anni.