Francia, droni sorvolano base con sottomarini nucleari. L'artiglieria risponde 

AGI - Diversi droni hanno sorvolato ieri sera la base navale francese di Ile Longue che ospita i sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare.
Cinque droni sono stati rilevati intorno alle 19,30 sopra la base, che confina con il porto di Brest. Il battaglione fucilieri dei marine, responsabile della protezione della base, ha sparato diversi colpi per neutralizzarli.
I sorvoli di droni in quest'area riservata non sono rari. Nella notte tra il 17 e il 18 novembre, è stato segnalato un sorvolo "sulla penisola di Crozon", che include l'Ile Longue, ma non sulle installazioni militari.
Fulcro della deterrenza nucleare francese, la base di Ile Longue è protetta da 120 gendarmi che lavorano in coordinamento con la fanteria di Marina. La base gestisce i quattro sottomarini nucleari francesi, almeno uno dei quali è permanentemente in mare per garantire la deterrenza.